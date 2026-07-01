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'भाजपा में लालू को गाली देने की होड़', RJD स्थापना दिवस पर बरसे तेजस्वी, बोले- 'चंद भ्रष्ट अधिकारी चला रहे बिहार'

राजद स्थापना दिवस पर तेजस्वी ने सम्राट चौधरी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि लालू यादव ने ही उन्हें राजनीति में स्थापित किया है.

RJD स्थापना दिवस पर बरसे तेजस्वी
RJD स्थापना दिवस पर बरसे तेजस्वी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 1, 2026 at 7:07 PM IST

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पटना : राष्ट्रीय जनता दल अपना तीसवां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है. प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने हिस्सा लिया तमाम पार्टी के पदाधिकारी विधायक सांसद और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार पर तीखा हमला बोला.

ढाई घंटे तक कार्यकर्ताओं के बीच रहे तेजस्वी : कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव बिहार के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में लगभग ढाई घंटे तक रहे और स्थापना दिवस समारोह के मौके पर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया. राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए और लगभग आधे घंटे मंच पर बैठने के बाद चले गए.

ढाई घंटे तक कार्यकर्ताओं के बीच रहे तेजस्वी (ETV Bharat)

'सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव ने बनाया नेता' : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे. तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी, उनके पिता शकुनी चौधरी, उनकी माता और उनके भाई को लालू प्रसाद यादव ने राजनीति में स्थापित किया, वही सम्राट चौधरी आज लालू प्रसाद यादव को गाली देने का काम कर रहे हैं. भाजपा में एक कंपटीशन चलता है जो लालू प्रसाद यादव को जितना गाली देगा उसे उतना ही बड़ा पद मिलेगा. इस रणनीति के तहत सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव को गाली देने का काम कर रहे हैं.

भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं बिहार की सत्ता : तेजस्वी यादव ने कहा कि- ''विश्व के चंद भ्रष्ट अधिकारी बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं. अप्रत्यक्ष रूप से वही भ्रष्ट अधिकारी बिहार सरकार को भी चला रहे हैं. सम्राट चौधरी सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं और वह रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रहे हैं. नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहते हैं वही सम्राट चौधरी करते हैं.''

महिलाओं को कब मिलेगा 1 लाख 90हजार : नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि- ''बहुत लोगों को मौका मिलता है, इधर-उधर चले जाते हैं. हम इधर-उधर जाने वाले नहीं है. 2 करोड़ लोगों ने मुझ पर भरोसा बताया है. यह विचारधारा की पार्टी है. भाजपा के लोग किसी भी तरीके से चुनाव जीतना जानते हैं. चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े. महिलाओं को 10-10 हजार रुपए चुनाव के दौरान दिए गए. मैं सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूं कि 190000 महिलाओं को कब मिलेगा.''

लालू प्रसाद भी मंच पर रहे मौजूद : लालू प्रसाद यादव पूरे स्वस्थ नहीं थे लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया थोड़ी देर लालू प्रसाद यादव मंच पर रहे. अपने संबोधन में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सबलोग एक होकर पार्टी को मजबूत कीजिए. हम लड़ें है, हम लड़ते रहेंगे.

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