'कहां है चुनाव आयोग..? दुलारचंद हत्याकांड और आचार संहिता के बीच 10-10 हजार बांटने पर भड़के तेजस्वी

बिहार में दुलारचंद हत्याकांड और आचार संहिता के बीच 10-10 बांटे जाने को लेकर तेजस्वी ने चुनाव आयोग को घेरा है. पढ़ें पूरी खबर-

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 1, 2025 at 4:52 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दुलारचंद हत्याकांड पर सियासी हलचल तेज है. तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा. उन्होंने कहा कि आरोपी पर नामजद FIR हो जाती है लेकिन वह थाने के सामने से प्रचार-प्रसार करके गुजर जाता है. उसकी गिरफ्तारी नहीं होती.

चुनाव आयोग पर भड़के तेजस्वी : तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि बंदूक और बारूद लेकर आरोपी 40-40 काफिला लेकर घूम रहा है. हत्या हुई है लेकिन अभी तक किसी एक व्यक्ति पर भी कार्रवाई नहीं हुई है. चुनाव आयोग कहां है? क्या वह मर गया है. चुनाव आयोग क्या सिर्फ विपक्षी लोगों के लिए है क्या सत्ता पक्ष के लिए कोई कानून नहीं है?

''दिनदहाड़े हत्या होती है, नामजद FIR दर्ज होती है लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है, वह 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक, गोली-बारूद लेकर घूम रहा है. हत्या हुई है लेकिन एक भी व्यक्ति पर FIR नहीं हुआ कहां है चुनाव आयोग? क्या वह मर गया है?''- तेजस्वी यादव, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार

10-10 हजार बांटने के मुद्दे पर भी घेरा : तेजस्वी यादव ने इस बीच 10 हजार रुपए बांटने वाला मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि चुनाव में आचार संहिता के बीच 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आ रहा है. कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके है. गोली मारी जा रही है लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है.

''प्रत्याशी की हत्या की जा रही है लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है. विपक्षी दल के नेताओं की हत्या की जा रही है, चुनाव आयोग गायब है. बिहार की जनता देख रही है. इस बार चुनाव में जनता भाजपा-एनडीए को उठाकर पटकने का काम करेगी. सरकार से बाहर करने का काम करेगी.''- तेजस्वी यादव, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार

दुलारचंद हत्याकांड : 30 अक्टूबर को मोकामा में दुलारचंद यादव की संदिग्ध हत्या हुई. जिसके बाद मोकामा के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा और उनपर नामजद FIR दर्ज की गई. हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है. वहीं बिहार में आरजेडी ने 10-10 हजार रुपए के बांटने की शिकायत आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग से की है.

