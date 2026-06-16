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तेजस्वी सूर्या बोले- जनजीवन में बदलाव बताता है सरकार कामयाब है या नाकाम...खुद को बताया राजस्थान से सांसद, जानिए वजह

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर जोधपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन में लिया हिस्सा.

Surya at the BJP's intellectuals' conference in Jodhpur
जोधपुर में भाजपा के प्रबुद्धजन सम्मेलन में सूर्या (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 6:55 PM IST

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जोधपुर: भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि किसी भी सरकार के कार्यों का आंकलन अखबार, टीवी के विज्ञापन, नेताओं के भाषण से नहीं किया जा सकता है. इसका आंकलन सरकार के कामों से सामान्य व्यक्ति के जीवन में आए बदलाव से होता है. सूर्या ने कहा- एक सरकार की सफलता लोगों के जीवन में बदलाव से ही पता चलती है. यही एकमात्र सफलता का मापदंड है. सूर्या मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को यहां प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.

भाजपा कार्यकर्ता होने का गर्व: यहां काजरी सभागार में प्रबुद्धजन सम्मेलन में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि वर्ष 2013-14 में अखबार खोलते थे तो हर दिन बड़े भ्रष्टाचार व घोटाले पढ़ते थे. देश की संपत्ती जो इस देश के लोगों ने ही लूटते थे. देश की आंतरिक सुरक्षा की खबरें होती थी. देश में हर सप्ताह किसी ने किसी हिस्से में आतंकी हमले होते थे. खास तौर हिंदुओं के त्योहार एवं मंदिरों के बाहर विस्फोट होते थे. सुरक्षा जवानों पर नक्सली हमले सामान्य बात थी, लेकिन बीते 12 साल में सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा. भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस पर गर्व है.

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मोदी राज में भ्रष्टाचार पर लगाम: सूर्या ने कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगा दी. नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया. झारखंड, ओडिशा समेत अन्य प्रदेशों से इसे समाप्त कर दिया. पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से उसकी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हमने खत्म किया. एक दशक में देश की आर्थिक ताकत बढ़ी. देश के सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी से मुक्ति दिलवाई. हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी. सम्मेलन में विधायक देवेंद्र जोशी, अतुल भंसाली एवं भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा आदि मौजूद थे.

मैं भी राजस्थान का सांसद: बेंगलुरु दक्षिण से लोकसभा सांसद सूर्या ने कहा, बेंगलुरु और राजस्थान का रिश्ता बहुत मजबूत है. लाखों राजस्थानी बेंगलुरु में रहते हैं. आपके यहां हर गांव घर का व्यक्ति वहां मिल जाएगा. भले ही राजस्थान के आधिकारिक 25 सांसद हैं, लेकिन मुझे भी बैंगलूरु में लाखों राजस्थानियों ने वोट दिया हैं. वे मेरे लिए काम करते हैं, इसलिए मैं कर्नाटक के साथ राजस्थान के लोगों का भी प्रतिनिधित्व करता हूं. यह मेरे लिए गर्व की बात है.

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