तेजस्वी यादव का हर घर नौकरी सिर्फ एक चुनावी बुलबुला है, जनता स्थिर और व्यवस्थित सरकार चाहती है: मंत्री अशौक चौधरी
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी अरुण मांझी का गांव गांव में जनसंपर्क अभियान, मंत्री अशोक चौधरी ने की एनडीए को जीताने की अपील
मसौढ़ी: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां महागठबंधन सीटों की पेंच सुलझाने में लगा है वहीं एनडीए पूरी तरह से प्रचार अभियान में जुट गया है. पीएम मोदी भी 24 अक्टूबर से कर्पूरीग्राम समस्तीपुर से बिहार चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले है. एनडीए के चुनाव प्रचार में घटक दलों की साझेदारी साफ देखी जा रही है. इसी कड़ी में मसौढ़ी से एनडीए प्रत्याशी अरुण मांझी जब अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे तो उनके साथ उनके पक्ष में प्रचार करने मंत्री अशोक चौधरी भी पहुंचे.
एनडीए प्रत्याशी अरुण मांझी का चुनाव प्रचार : एनडीए प्रत्याशी अरुण मांझी अपने चुनाव क्षेत्र में पूरे जोश में नजर आएं उन्होनें इस मौके पर लोगो से अपने पुराने समय की याद दिलाते हुए अपने काम और अपनी इमानदारी का वास्ता देकर उन्हें एक बार और मौका देने की बात कह कर वोट देने की अपील की.
मसौढी एवं धनरूआ के कई गांव में जनसंपर्क अभियान : एनडीए प्रत्याशी ने मसौढी एवं धनरूआ के कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर न्याय के साथ विकास के दावे के साथ वोट की अपील की है.जहाँ जनसंपर्क के दौरान कररीया,,दुधीचक,, गोढना, कंसारा, उसमानचक,दहीभता, के साथ धनरूआ में बरनी, सांडा कोलहाचक आदि जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया.
हर घर नौकरी सिर्फ एक चुनावी बुलबुला -अशोक चौधरी : इस मौके पर प्रत्याशी अरुण मांझी, महादलित आयोग के सदस्य रूबेल रविदास और कई समर्थक शामिल रहे. तेजस्वी यादव के ‘हर घर में सरकारी नौकरी’ वादे पर मंत्री अशोक चौधरी ने इसे चुनावी स्टंट बताया. उन्होंने कहा कि जनता स्थिर और व्यवस्थित सरकार चाहती है.तेजस्वी यादव का हर घर नौकरी सिर्फ एक चुनावी बुलबुला है.
जनता स्थिर और व्यवस्थित सरकार चाहती है -अशोक चौधरी : आशोक चौधरी का कहना था कि यह घोषणा सिर्फ वोट पाने के लिए किया गया एक राजनीतिक हथकंडा है और इसे जनता गंभीरता से नहीं लेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जनता स्थिर और व्यवस्थित सरकार चाहती है.लोग केवल नौकरी के वादों से प्रभावित नहीं होंगे.
अरुण मांझी ने जनता से एक मौका देने की अपील की : एनडीए प्रत्याशी अरुण मांझी ने मतदाताओं से संबोधित करते हुए कहा कि हम विधायक बनकर राज करने नहीं बल्कि आपका बेटा बनकर भाई बनकर सेवा करना चाहते है ,बस एक मौका दीजिए जन-जन के हर वर्गों में सेवा करेंगे.
विधानसभा क्षेत्र के कई नेता रहे साथ : जनसंपर्क कार्यक्रम में चंद्रमोहन पटेल, प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा, लालमोहन सिंह, चंद्रकला सिन्हा, शिल्पी कुमारी, लव सिंह, पिंकू सिंह मुखिया, शाहिद आलम,समेत सैकड़ों लोग शामिल रहे,
मंत्री,बिहार सरकार
