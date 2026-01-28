ETV Bharat / state

तेजस्वी यादव की Z सुरक्षा हटायी गयी, 17 नेताओं को मिली Z, Y, Y+ सिक्योरिटी

इन नेताओं को वाई श्रेणी: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, इसके साथ एस्कॉर्ट गाड़ी भी रहेगी. जदयू विधान पार्षद संजय कुमार सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा के साथ एस्कॉर्ट गाड़ी प्रदान की गयी है. सांसद विवेक ठाकुर को वाई श्रेणी से बढ़ाकर वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गयी है.

डीजीपी को गृह विभाग ने लिखा पत्र: 16 जनवरी 2016 को हुई गृह विभाग की बैठक में नेताओं को सुरक्षा देने का फैसला लिया गया था. इस संबंध में मंगलवार को गृह विभाग ने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखा, जिसमें नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने, कम करने और हटाने की जानकारी दी गयी.

इनकी सुरक्षा घटायी गयी: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जेड श्रेणी की सुरक्षा हटा ली गयी है. इन्हें अब वाई प्लस व स्कॉट गाड़ी श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गयी है. इसके अलावे पशुपति पारस की सुरक्षा को वाई से घटाकर एक्स कर दिया गया है. कांग्रेस के पूर्व विधायक शकील अहमद खान को वाई से घटाकर एक्स, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को वाई प्लास श्रेणी से हटाकर एक्स, पूर्व सांसग शत्रुघ्न सिन्हा को जेड से घटाकर वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गयी है.

नितिन नबीन को जेड लेवल व बीआर वैकिल: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को जेड लेवल व बीआर वैकिल श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गयी है. जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन को एक्स श्रेणी की सुरक्षा की गयी है. जमुई सांसद अरुण भारती को वाई प्लस, अख्तरुल इमान को वाई श्रेणी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय शरावगी को जेड, नीतीश मिश्रा को वाई, और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह को जेड श्रेणी की सुरक्षा की गयी.

नेताओं की सुरक्षा हटी: तीन नेताओं की सुरक्षा हटा दी गयी है. इसमें कांग्रेस के दो नेता और राजद के एक नेता शामिल हैं. कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राजेश राम की सुरक्षा वापस ले ली गयी है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान विधान पार्षद मदन मोहन झा और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की सुरक्षा हटा दी गयी है.

सुरक्षा की श्रेणी: जेड प्लस की सुरक्षा VVIP को दिया जाता है. इसमें 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें एनएसजी, एसपीजी और सीआरीएफ जवान 24 घंटे सेवा देते हैं. जेड श्रेणी की सुरक्षा में 22 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जो 24 घंटे तैनात होते हैं. इसमें 4-6 कमांडो और पुलिस बल शामिल होते हैं. Y प्लस की श्रेणी में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, इसमें 2 कमांडो और पुलिस बल होते हैं. Y श्रेणी की सुरक्षा में 11 पुलिस के जवान होते हैं. इसमें कोई कमांडो नहीं होता. X श्रेणी बुनियादी स्तर की सुरक्षा है, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी होते हैं.

