'उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों का अनुचित स्थानांतरण दुरुस्त करें', तेजस्वी यादव ने CM सम्राट चौधरी को लिखा पत्र
तेजस्वी यादव ने उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों के स्थानांतरण में विसंगतियां को लेकर सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है. पढ़ें बृजम पांडे की रिपोर्ट..
Published : August 11, 2026 at 2:27 PM IST
पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद विपक्ष के नेता काफी सजग हो गए हैं. जो उनका कोर वोट बैंक है, वह उनसे खिसकता हुआ नजर आया. ऐसे में अपने वोट बैंक को सहेजने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू की है. तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक चिट्ठी लिखी है. जिसमें उन्होंने विशेष रूप से उर्दू अरबी फारसी विषय के शिक्षकों के साथ हो रहे भेदभाव और नियमविरुद्ध व्यवहार के लिये सरकार पर आरोप लगाए हैं.
"यदि उर्दू अरबी और फारसी में एक मात्र शिक्षक को सरप्लस घोषित किया है और उसे सरप्लस मानकर उसका स्थानांतरित कर देना, उन स्कूल से उस विषय की पढ़ाई को समाप्त करना करना माना जाएगा."- तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी
बिहार के सरकारी विद्यालयों में उर्दू, अरबी एवं फारसी शिक्षकों के अनुचित स्थानांतरण तथा अनुदानित मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक-कर्मियों के लंबित वेतन के अविलंब भुगतान व प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में उर्दू एवं संस्कृत के शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित कराने की मांग को… pic.twitter.com/8RBjZltvmU— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 11, 2026
स्थानांतरण प्रक्रिया पारदर्शी नहीं: तेजस्वी यादव ने अपनी चिट्ठी से अवगत कराया है कि पर्याप्त संख्या वाले विद्यालयों में इन विषयों के स्वीकृत पदों को समाप्त अथवा सरप्लस किए जाने, पांच वर्ष से कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों, संविदा शिक्षकों और हाल में स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों के नाम सूची में शिकायतें आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्रशासनिक गलती नहीं है, बल्कि ये पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
हर विद्यालय में हो उर्दू-संस्कृत के शिक्षक: नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी के माध्यम से कहा है कि संस्कृत और उर्दू हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत की भाषा है. दोनों भाषाओं के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार सरकार की जिम्मेदारी है. सरकार उर्दू और संस्कृत दोनों विषयों के समान शैक्षिक महत्व देते हुए प्रत्येक सरकारी विद्यालय में इन विषयों के शिक्षकों की उपलब्ध उपलब्धता सुनिश्चित कराए.
शिक्षकों के वेतन पर चिंता: तेजस्वी यादव ने चिंता जताते हुए कहा है कि अनुदानित मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों का लगभग 5 से 6 महीने से वेतन लंबित है. उनके परिवारों की शिक्षा, चिकित्सा, दैनिक खर्चा और अन्य आवश्यकता सीधे प्रभावित हो रही है. जो शिक्षक और कर्मचारी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें महीनो तक वेतन से वंचित रखना ना तो मानवीय दृष्टि में उचित है और ना ही एक संवेदनशील सरकार से अपेक्षित है.
तेजस्वी की आठ सूत्री मांग: आरजेडी नेता ने अपनी चिट्ठी के माध्यम से 8 सूत्री मांग सरकार के सामने रखी है. जिसमें पहला, उर्दू अरबी और फारसी शिक्षकों के वर्तमान सर प्लस स्थानांतरण सूची की स्वतंत्रत और निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए. दूसरा, नियम विरोध पाए जाने वाले सभी स्थानांतरण तत्काल रद्द किए जाएं. तीसरा, विद्यालय में कार्यरत एकमात्र विषय शिक्षक को सरप्लस घोषित करने की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए. चौथा, उर्दू अरबी फारसी के स्वीकृत पदों को समाप्त न किया जाए.
तेजस्वी की 8 सूत्री मांग में पांचवां पॉइंट है कि 5 वर्ष से कम सेवा अवधि संविदा और हाल में स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों से संबंधित मामलों की नियमों के अनुसार पुनः समीक्षा की जाए. छठा, प्रत्येक सरकारी विद्यालय में उर्दू और संस्कृत विषय के शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. सातवां, अनुदानित मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षक और कर्मियों का लंबित वेतन तत्काल जारी किया जाए. आठवां, शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों से इस पूरी प्रक्रिया में हुई विसंगतियों पर जवाबदेही निर्धारित की जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
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