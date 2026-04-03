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राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचेंगे तेजस्वी यादव, संगठन को धार देने के लिए 5 अप्रैल को करेंगे बैठक

राजद कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव पहली बार रांची पहुंच रहे हैं. यहां वे पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे.

Tejashwi Yadav in Ranchi
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 3, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
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रांची: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड आ रहे हैं. इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश राजद कार्यालय में पूर्व केंद्रीय शिक्षामंत्री और झारखंड राजद प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने दी.

तेजस्वी यादव कल शाम तक रांची पहुंचेंगे

राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि राजद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव केरल में चुनावी दौरे पर हैं. 4 अप्रैल की शाम तक उनके रांची पहुंच जाने की उम्मीद है.

मीडिया को संबोधित करते जयप्रकाश नारायण यादव (ETV Bharat)

रविवार को अभिनंदन समारोह, फिर संगठन विस्तार पर बैठक

जयप्रकाश नारायण यादव ने बताया कि रविवार 5 अप्रैल को रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में तेजस्वी यादव का अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा. इसके बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड में राजद के संगठन विस्तार को लेकर विधायकों, प्रदेश अध्यक्ष, राजद के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों और सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे.

अगर गड़बड़ी नहीं होती तो तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होते

झारखंड राजद प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय न सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ बल्कि संविधान विरुद्ध हथकंडे चुनाव से पहले अपनाए गए. इसी वजह से वहां हमारी हार हुई. जयप्रकाश यादव ने कहा कि अगर बिहार में निष्पक्ष चुनाव होता तो वहां के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनते.

झारखंड में महागठबंधन मजबूत और एकजुट

झारखंड में महागठबंधन दलों के बीच जारी खटपट से इंकार करते हुए झारखंड राजद के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि आपस में कहीं कोई विवाद नहीं है. जो अंदरूनी बात है, उसे आपस में मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा.

झारखंड में मजबूत जनाधार को और बढ़ाएंगे

पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि झारखंड में हमारा मजबूत जनाधार है और इसे और बढ़ाने की जरूरत है. इस दौरान राजद विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव, महिला राजद की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश, युवा राजद अध्यक्ष रंजन यादव, महासचिव कमलेश यादव, डॉ. मनोज कुमार, कैलाश यादव सहित कई नेता मौजूद थे. मीडिया ब्रिफिंग के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राजद की सदस्यता ली.

बिहार के मोतिहारी शराब से मौत मामले में जताया दुख

बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत होने और कई की आंखों की रोशनी चले जाने पर पूर्व केंद्रीय शिक्षामंत्री एवं झारखंड राजद प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि बिहार में वर्षों पहले शराबबंदी का कानून बना, लेकिन शुरू से ही जो हालात रहे, उसमें बिहार में एक मिनट के लिए भी सही मायने में शराबबंदी हुई?

जयप्रकाश नारायण यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मोतिहारी जहरीली शराब कांड पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, “बिहार में वर्षों पहले शराब के निर्माण और इसके उपयोग पर रोक लगाई गई थी, लेकिन आज बिहार की जनता नीतीश कुमार से पूछना चाहती है कि क्या बिहार में कभी भी शराबबंदी हुई?”

जयप्रकाश नारायण यादव ने प्रदेश राजद कार्यालय में कहा कि हकीकत यह है कि बिहार में कभी शराबबंदी हुई ही नहीं और शराबबंदी का यह कानून सिर्फ गरीबों को जेल भेजने का कानून बनकर रह गया. आज भी खुलेआम बिहार में शराब उपलब्ध कराई जाती है.

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