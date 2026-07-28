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'7 बजे तक जेल से नहीं छूटे तो..' तेज प्रताप की रिहाई पर तेजस्वी बोले- अधिकारियों को नहीं मिला ऑर्डर

नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस वापस लेने के बाद क्या तेज प्रताप यादव बेऊर जेल से बाहर आ पाएंगे?. पढ़ें

Bihar NEET Protest Case Withdraw
जेल से कब छूटेंगे तेज प्रताप यादव? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 5:34 PM IST

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पटना: बिहार में नीट पेपर लीक में हुए आंदोलन के बाद प्रदेश की सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जेल में बंद सभी छात्रों को रिहा करने का फैसला किया है. 27 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सभी छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे. ऐसे में सवाल है कि नीट मामले में सरकार ने केस वापस ले लिया है, ऐसे में छात्रों की रिहाई आज नहीं तो कल हो जाएगी, लेकिन जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव की रिहाई कब होगी?.

जेल से कब छूटेंगे तेज प्रताप यादव?: तीन दिनों से बेऊर जेल में बंद जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव कब रिहा होंगे. इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि, बिहार सरकार ने छात्रों पर केस वापसी की महज़ प्रेस विज्ञप्ति जारी की है लेकिन Executive Order अभी तक जिला अधिकारियों को नहीं भेजा है, जिससे उनके छूटने में कानूनी बाधा है.

'7 बजे तक रिहाई नहीं तो आंदोलन': तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि, ''अगर छात्र विरोधी निकम्मी बिहार की एनडीए सरकार शाम 7 बजे तक छात्रों को रिहा नहीं करती है तो परसों सुबह यानी 30 जुलाई से हम हल्ला बोल आंदोलन कर छात्रों को रिहा करायेंगे.''

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25 जुलाई को प्रदर्शन की तस्वीर (ETV Bharat)

'जेपी आंदोलन के प्रतिभागियों की तर्ज पर पेंशन': उन्होंने एके-47 फायरिंग प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग दोहराई. तेजस्वी ने कहा कि यदि भविष्य में उनकी सरकार बनती है तो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्रों के लिए, जेपी आंदोलन के प्रतिभागियों की तर्ज पर, पेंशन की व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा.

तेज प्रताप की जमानत पर फैसला सुरक्षित: लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव की रिहाई कब होगी, यह सवाल बना हुआ है. दरअसल, तेज प्रताप के वकील ने पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अब अदालत के फैसले का इंतजार है.

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25 जुलाई को तेज प्रताप यादव को ले जाती पुलिस (ETV Bharat)

बेऊर जेल बंद हैं तेज प्रताप यादव?: जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव पर 25 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में आंदोलन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, पुलिस पर हमला और हत्या का प्रयास, जिसमें 109(1), 121(1), 121(2) और 132 के तहत केस संख्या 400/2026 दर्ज किया गया है.

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बेऊर जेल (ETV Bharat)

बांकीपुर में जीत का दावा: इसी के साथ तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बांकीपुर में बीजेपी के खिलाफ माहौल है और उनकी पार्टी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के पक्ष में जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं. जनता बीजेपी और राज्य सरकार से नाराज है. इसका असर मतदान में दिखाई देगा.

''करोड़ों नौकरियां देने और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने जैसे वादे केवल घोषणाओं तक सीमित रह गए. बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और जनता अब इसका जवाब देने के लिए तैयार है. बांकीपुर की जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी और राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता को विजयी बनाएगी." - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, आरजेडी

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