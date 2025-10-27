तेजस्वी यादव ने किसे कहा चुन्नू-मुन्नू, नेता प्रतिपक्ष ने वक्फ कानून पर दिया बड़ा बयान
जोकीहाट में तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला है. इस दौरान उन्होंने अपने बयान में किसी “चुन्नू-मुन्नू” तक कह दिया. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 27, 2025 at 10:50 AM IST
अररिया: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जोकीहाट सीट पर प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अररिया के उदाहाट मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने एनडीए पर जमकर हमला बोला और मतदाताओं से एकजुट होकर राजद उम्मीदवार शाहनवाज आलम को भारी मतों से जिताने की अपील की. तेजस्वी ने अपने चिर-परिचित अंदाज में केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया और बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर जनता को जागरूक करने की कोशिश की.
“चुन्नू-मुन्नू” का तंज: तेजस्वी के भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा रहा उनका “चुन्नू-मुन्नू” वाला बयान. उन्होंने कहा, “यह चुनाव चुन्नू और मुन्नू का खेल नहीं है. ऐसा न हो कि चुन्नू को वोट दे दिए तो मुन्नू नाराज हो जाए और मुन्नू को वोट दे दिए तो चुन्नू नाराज हो जाए.” इस बयान को जोकीहाट के रोचक सियासी समीकरण से जोड़ा जा रहा है, जहां राजद के कद्दावर नेता रहे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के दो बेटे आमने-सामने हैं. शाहनवाज आलम राजद के टिकट पर और उनके बड़े भाई सरफराज आलम जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं.
“यह चुनाव चुन्नू और मुन्नू का खेल नहीं है. ऐसा न हो कि चुन्नू को वोट दे दिए तो मुन्नू नाराज हो जाए और मुन्नू को वोट दे दिए तो चुन्नू नाराज हो जाए.”-तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
चतुष्कोणीय मुकाबले की चुनौती: जोकीहाट विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है. राजद के शाहनवाज आलम और जन सुराज के सरफराज आलम के अलावा जदयू और AIMIM के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिससे यह मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है. तेजस्वी का यह बयान अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे को रोकने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने जनता से व्यक्तिगत पसंद-नापसंद से ऊपर उठकर महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की.
NDA को हराने के लिए एकजुटता का आह्वान: तेजस्वी ने अपने भाषण में बार-बार एकजुटता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा चुनाव है और NDA से मुकाबला करने के लिए सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा. उन्होंने मतदाताओं से वोट बंटवारे से बचने की सलाह दी और कहा कि अगर वोट बंटे तो इसका सीधा फायदा NDA को मिलेगा. तेजस्वी ने जोकीहाट की जनता से शाहनवाज आलम को भारी मतों से जिताने का आग्रह किया ताकि महागठबंधन की ताकत बरकरार रहे.
“वक्फ कानून” पर तेजस्वी का बड़ा बयान: तेजस्वी ने अपने भाषण में बिहार की NDA सरकार पर बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार के युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं. उन्होंने वादा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के 14 करोड़ लोगों को “चिंता मुक्त” बनाने के लिए काम किया जाएगा. वहीं तेजस्वी ने “वक्फ कानून” को कचरे में फेंकने की बात कहकर भी मौजूदा सरकार पर निशाना साधा.
“अकेला तेजस्वी, पूरा विपक्ष”: तेजस्वी ने अपने भाषण में खुद को एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में पेश किया. उन्होंने कहा, “एक अकेला तेजस्वी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ED, CBI, सभी से अकेले लड़ रहा है. यह आप जनता की ताकत है जो मुझे शक्ति दे रही है.” उन्होंने जनता से इस शक्ति को बनाए रखने की अपील की और कहा कि वह इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे. तेजस्वी का यह बयान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरने वाला रहा.
जोकीहाट उपचुनाव की अहमियत: जोकीहाट उपचुनाव न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि बिहार की सियासत में भी अहम माना जा रहा है. यह सीट राजद का गढ़ रही है, और तेजस्वी इस सीट को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. उनके इस प्रचार अभियान और “चुन्नू-मुन्नू” वाले बयान ने जोकीहाट में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है. अब यह देखना होगा कि क्या तेजस्वी की यह रणनीति अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने में कामयाब होती है और राजद इस सीट पर अपनी पकड़ बरकरार रख पाती है.
ये भी पढ़ें-
नीतीश कुमार को बड़ा झटका, RJD में शामिल हुए पूर्व जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू
बिहार चुनाव को लेकर BJP का हाई लेवल कैंपेन, PM मोदी और अमित शाह का दौरा