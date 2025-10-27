ETV Bharat / state

तेजस्वी यादव ने किसे कहा चुन्नू-मुन्नू, नेता प्रतिपक्ष ने वक्फ कानून पर दिया बड़ा बयान

अररिया: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जोकीहाट सीट पर प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अररिया के उदाहाट मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने एनडीए पर जमकर हमला बोला और मतदाताओं से एकजुट होकर राजद उम्मीदवार शाहनवाज आलम को भारी मतों से जिताने की अपील की. तेजस्वी ने अपने चिर-परिचित अंदाज में केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया और बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर जनता को जागरूक करने की कोशिश की.

“चुन्नू-मुन्नू” का तंज: तेजस्वी के भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा रहा उनका “चुन्नू-मुन्नू” वाला बयान. उन्होंने कहा, “यह चुनाव चुन्नू और मुन्नू का खेल नहीं है. ऐसा न हो कि चुन्नू को वोट दे दिए तो मुन्नू नाराज हो जाए और मुन्नू को वोट दे दिए तो चुन्नू नाराज हो जाए.” इस बयान को जोकीहाट के रोचक सियासी समीकरण से जोड़ा जा रहा है, जहां राजद के कद्दावर नेता रहे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के दो बेटे आमने-सामने हैं. शाहनवाज आलम राजद के टिकट पर और उनके बड़े भाई सरफराज आलम जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं.

तेजस्वी यादव का “चुन्नू-मुन्नू” का तंज (ETV Bharat)

चतुष्कोणीय मुकाबले की चुनौती: जोकीहाट विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है. राजद के शाहनवाज आलम और जन सुराज के सरफराज आलम के अलावा जदयू और AIMIM के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिससे यह मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है. तेजस्वी का यह बयान अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे को रोकने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने जनता से व्यक्तिगत पसंद-नापसंद से ऊपर उठकर महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की.

NDA को हराने के लिए एकजुटता का आह्वान: तेजस्वी ने अपने भाषण में बार-बार एकजुटता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा चुनाव है और NDA से मुकाबला करने के लिए सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा. उन्होंने मतदाताओं से वोट बंटवारे से बचने की सलाह दी और कहा कि अगर वोट बंटे तो इसका सीधा फायदा NDA को मिलेगा. तेजस्वी ने जोकीहाट की जनता से शाहनवाज आलम को भारी मतों से जिताने का आग्रह किया ताकि महागठबंधन की ताकत बरकरार रहे.