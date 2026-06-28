'घोटालों से खाली हो रहा बिहार का खजाना'.. रिशु श्री केस से लेकर भ्रष्टाचार तक तेजस्वी ने उठाए 20 सवाल
तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार, रिशु श्री मामले और सरकारी वित्तीय स्थिति पर एनडीए सरकार को घेरते हुए 20 सवाल पूछे. पढ़ें पूरी खबर-
Published : June 28, 2026 at 1:40 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हो सका है और कई गंभीर मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.
रिशु श्री मामले का उठाया मुद्दा : तेजस्वी यादव ने रिशु श्री प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि एक मामूली ठेकेदार कथित तौर पर कई विभागों के टेंडर कैसे हासिल कर रहा था. उन्होंने दावा किया कि जांच से संरक्षण मिलने जैसी बातें सामने आई हैं और पूछा कि इस मामले में कथित बड़े जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई.
'घोटालों से खाली हो रहा बिहार का खजाना' : नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार घोटाले हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के कारण सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ा है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही.
जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल : तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य की जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को बचाने का काम कर रही हैं. उनके अनुसार, बड़े मामलों में छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन कथित रूप से प्रभावशाली लोगों तक जांच नहीं पहुंचती.
''राज्य सरकार इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर रही है, जिससे बिहार की आर्थिक स्थिति पर सवाल खड़े होते हैं. बिहार पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और केंद्र से अपेक्षित वित्तीय सहयोग भी नहीं मिल रहा.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार
'बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती' : तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तक सामने आए बड़े घोटालों में कथित रूप से प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का प्रभाव मुख्यमंत्री कार्यालय तक बना हुआ है और यही कारण है कि बड़े स्तर पर जवाबदेही तय नहीं हो रही.
सम्राट चौधरी पर भी साधा निशाना : प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं. उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक फैसलों को लेकर भी सवाल उठाए.
जमीन लीज और बांस घाट का भी किया जिक्र : तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन को बेहद कम दर पर लंबी अवधि की लीज पर दिया जा रहा है. उन्होंने बांस घाट स्थित शवदाह गृह और उससे जुड़े कर संबंधी मुद्दों का भी उल्लेख करते हुए सरकार से जवाब मांगा.
नीतीश कुमार पर तीखा हमला, 20 सवाल पूछे : प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का "भीष्म पितामह" बताया. साथ ही उन्होंने सरकार के सामने 20 सवाल रखे और रिशु श्री मामले समेत विभिन्न कथित वित्तीय अनियमितताओं पर विस्तृत जवाब देने की मांग की.
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