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'रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी', तेजस्वी का हमला- 'भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रही सरकार'

तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार ( ETV Bharat )