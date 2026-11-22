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'पुल के निर्माण में मोदी का रत्ती भर योगदान नहीं..' बोले तेजस्वी यादव- 'सेतु का नाम गुरु गोबिंद सिंह रखने की थी योजना'

पटना/वैशाली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए और सौगात देकर चले गए, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया. तेजस्वी यादव शुरू से ही पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सवाल खड़े करते रहे हैं. इस बार उन्होंने फिर से एनडीए की सरकार पर करारा हमला बोला है.

"इस पुल का दोबारा उद्घाटन हुआ है. डेढ़ साल पहले नीतीश जी ने उद्घाटन किया था. दोबारा उद्घघाटन की परंपरा शुरू हो रही है. इस पुल के निर्माण में केंद्र सरकार ने भाजपा ने पुल बनाने के निर्णय में न निर्माण में कोई योगदान नहीं था. पीएम मोदी ने पुल में रत्ती भर भी योगदान नहीं दिया था." - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं. उनके मुताबिक, जिस पुल का उद्घाटन शनिवार को किया गया, वह करीब 1 साल 5 महीने पहले ही आम जनता के लिए खोला जा चुका है. तेजस्वी का कहना है कि पिछले डेढ़ साल से इस मार्ग पर रोजाना लाखों गाड़ियां गुजर रही हैं, ऐसे में इसका दोबारा उद्घाटन करना केवल औपचारिकता है.

एक ओर केंद्र और राज्य सरकार नीतीश सेतु को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक और विकासकारी परियोजना बता रही है तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने इसपर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने दावा किया है कि यह पुल पिछले डेढ़ साल से चालू है, फिर उद्घाटन करने की जरूरत क्या पड़ी?

इस पूरे विवाद का एक बड़ा केंद्र पुल का नाम भी है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सम्मान में 'नीतीश सेतु' रखा गया है. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इस पुल का नाम सिख धर्म के दसवें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम पर रखने की योजना थी. उन्होंने भाजपा सरकार पर संकीर्ण मानसिकता रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम की अनदेखी की गई.

"विधानसभा में पुल के नाम को लेकर हमने अक्षयवट राय जी के नाम का प्रस्ताव दिया था लेकिन विधानसभा में इस सवाल के जवाब में बताया गया कि पुल का नाम सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर होगा. लेकिन नाम बदल कर नीतीश सेतु रख दिया गया. ये विधानसभा को गुमराह करने वाली बात है. कहा कुछ किया कुछ"- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

बजट और हिस्सेदारी पर तेजस्वी के आरोप

तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के वित्तीय योगदान को भी सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि इस पुल के निर्माण का निर्णय लेने से लेकर इसे तैयार करने तक में प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है. राजद नेता ने तंज कसते हुए कहा कि बिना कोई आर्थिक योगदान दिए, केवल शिलालेख पर अपना नाम लिखवाने और फीता काटने के लिए प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, जबकि राज्य के लिए कोई नई योजना घोषित नहीं की जाती.

सरकार का पक्ष और परियोजना लागत

दूसरी तरफ, वैशाली जिले में गंगा नदी पर बने इस छह-लेन केबल ब्रिज की कुल लागत करीब 5000 करोड़ रुपये है. पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली के बिदुपुर से जोड़ने वाली यह 19.7 किलोमीटर लंबी परियोजना जिसमें लगभग 10 किलोमीटर पर 67 पायों का केबल पुल भी शामिल है, उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात को आसान बनाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल को नीतीश कुमार की सेवा और समर्पण का प्रतीक बताया और इस दौरान बिहार में कुल 34,470 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया.

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