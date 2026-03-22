ETV Bharat / state

बंगाल चुनाव पर तेजस्वी का वार, कहा- भाजपा के दांव नाकाम, ममता की वापसी तय

राजद नेता तेजस्वी यादव ने बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है.

tejashwi-yadav-targeted-bjp-regarding-bengal-elections
तेजस्वी यादव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 22, 2026 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: कोलकाता से पटना लौटने के दौरान राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव गोविंदपुर स्थित एक रिसॉर्ट में कुछ समय के लिए ठहरे. जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के मुद्दे पर भाजपा पर तीखा प्रहार किया.

तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का फैसला उनका निजी निर्णय नहीं, बल्कि दबाव में लिया गया कदम प्रतीत होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की राजनीति में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को धीरे-धीरे कमजोर कर देती है और अंततः उन्हें समाप्त कर देती है. उनका कहना था कि जदयू के साथ भी यही रणनीति अपनाई जा रही है, ताकि एक कमजोर और नियंत्रण में रहने वाला नेतृत्व स्थापित किया जा सके.

मीडिया से बातचीत करते तेजस्वी यादव (Etv Bharat)

राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या नहीं थी, फिर भी उन्होंने राजनीतिक जोड़-तोड़ के जरिए अपने पक्ष में परिणाम कर लिया. केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं. किसानों के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों पर दबाव बढ़ रहा है.

पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा वहां हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जनता का समर्थन ममता बनर्जी के साथ है और वे दोबारा सत्ता में आएंगी. तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि आगामी 5 तारीख को रांची में पार्टी का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी.

ये भी पढ़ें: 05 अप्रैल को रांची आएंगे राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, संगठन मजबूती और SIR को लेकर बनेगी रणनीति

ईटीवी भारत से खास बातचीत में बोले लोजपा सांसद, आज की तारीख में अगर कोई बेचारा है तो वो हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव

असम चुनाव लड़ने को आतुर झामुमो, पश्चिम बंगाल चुनाव पर जेएमएम ने क्यों साधी चुप्पी?, पढ़िए रिपोर्ट

TAGGED:

तेजस्वी यादव
बंगाल चुनाव
BENGAL ELECTIONS
NITISH KUMAR
TEJASHWI YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.