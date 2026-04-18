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'RSS वाले महिलाओं से पैर धुलवाते हैं..' संसद में महिला बिल गिरने पर तेजस्वी यादव का तंज

पटना: बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संसद में महिला आरक्षण बिल के वर्तमान स्वरूप को लेकर केंद्र सरकार और सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल को किसी नेक मंशा से नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश के तहत लेकर आई थी. उन्होंने साफ किया कि विपक्ष की मजबूती के कारण ही सरकार अपनी मंशा में सफल नहीं हो सकी. तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि हम लोग हमेशा महिलाओं के हित में खड़े रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का दोहरा चरित्र इस बात से झलकता है कि वे एक तरफ बिल की बात करते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं से पैर धुलवाते हैं.

चुनावी फायदे के लिए लाया गया 'दिखावटी' बिल: नेता प्रतिपक्ष ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आनन-फानन में इस बिल को पेश किया गया था. तेजस्वी यादव के अनुसार, सरकार को भली-भांति यह पता था कि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है और यह बिल पास नहीं हो पाएगा. उनकी मंशा बिल पास कराने की थी ही नहीं, बल्कि वे चाहते थे कि यह बिल गिर जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं ताकि विपक्ष पर ठीकरा फोड़ा जा सके.

"इस बिल के जरिए सरकार की असली साजिश सीटों का परिसीमन कराने की थी, लेकिन उनकी यह योजना पूरी तरह विफल हो गई. भाजपा सबसे बड़ा महिला विरोधी है. ये लोग लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर सत्ता पर एकाधिकार चाहते थे. अब जनता पांच राज्यों के चुनावों में इस धोखे का करारा जवाब देगी." -तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

2023 की घटना और संविधान बदलने की आशंका: संविधान और अधिकारों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता की नजरों में धूल झोंकने के लिए ही इस तरह के पैंतरे अपनाए जा रहे हैं. उन्होंने आशंका जताई कि सत्ता पक्ष बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बदलने की फिराक में रहता है, जिसे विपक्ष किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगा. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार को वास्तव में महिलाओं की चिंता है, तो वे पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं की हकमारी क्यों कर रहे हैं?

'कोटे के अंदर कोटा' पर अड़े तेजस्वी: तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण बिल में सबसे बड़ी खामी को उजागर करते हुए 'कोटे के अंदर कोटे' (OBC आरक्षण) की मांग को दोहराया. उन्होंने सवाल किया, "इस बिल में कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर आपकी नीयत साफ थी, तो ओबीसी महिलाओं को इसमें जगह क्यों नहीं मिली?" उन्होंने अंत में कहा कि पांच राज्यों के चुनाव के कारण विपक्ष को बदनाम करने की यह सरकारी साजिश अब जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है.

दो तिहाई बहुमत के अभाव में लटका महिला बिल: शुक्रवार को संसद के निचले सदन में वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से विधेयक पेश किया गया था. हालांकि, संविधान संशोधन की अनिवार्य शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण यह बिल पास नहीं हो सका. सदन में वोटिंग के दौरान संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 के पक्ष में 298 मत पड़े, जबकि इसके विरोध में 230 वोट दर्ज किए गए. नियमतः किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए सदन के दो तिहाई (2/3) सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है.