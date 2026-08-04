'BJP के खिलाफ जनता का आक्रोश', बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर बोले तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव ने बांकीपुर हार को बीजेपी के खिलाफ जनता का आक्रोश बताया. उन्होंने रोहतास ईओ हत्याकांड को लेकर भी सरकार को घेरा. पढ़ें..
Published : August 4, 2026 at 4:08 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बीजेपी के खिलाफ जनता का आक्रोश है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों का गुस्सा हैं. इसके अलावा तेजस्वी यादव ने ईओ हत्याकांड पर भी सरकार को घेरा.
बांकीपुर उपचुनाव में हार पर बोले तेजस्वी: बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि, जनता का जनादेश स्वीकार है, लेकिन बीजेपी के प्रति जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी एमएलसी चुनाव भी हारी और विधायक का चुनाव भी. ऐसे में सम्राट चौधरी 150 दिनों में एक भी काम बताएं, वह पूरी तरह फेल साबित हुए हैं.
"जनता का जनादेश स्वीकार है, लेकिन बीजेपी के प्रति जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है, बीजेपी एमएलसी चुनाव भी हारी और विधायक का चुनाव भी. ऐसे में सम्राट चौधरी 150 दिनों में एक भी काम बताएं, वह पूरी तरह फेल साबित हुए हैं."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार
बीजेपी के खिलाफ जनता का आक्रोश': तेजस्वी ने कहा कि, जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनकी गलत नीतियों पर था. यह पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री है, जिनके 100 के दिन के अंदर बीजेपी दो बड़े चुनाव हारती है. अब लोगों का विश्वास बीजेपी की सरकार पर नहीं रहा है. 150 दिन में सम्राट चौधरी का एक काम गिना दीजिए, जो उन्होंने किया है.
डेहरी EO मर्डर पर तेजस्वी: इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार की हत्या को लेकर भी बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है. साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा एवं सरकारी नौकरी देने की मांग की.
'राज्य में कानून-व्यवस्था पर सवाल': तेजस्वी यादव ने कहा कि दो दिन पहले डेहरी में जिस तरह कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हुई, वह केवल एक अधिकारी की हत्या नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर हमला है. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह दूसरे सरकारी अधिकारी की हत्या है. जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने है. सिर्फ नकारात्मक राजनीति उन्होंने की है.
"सरकार और पुलिस EO हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है. हम निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा एवं सरकारी नौकरी देने की मांग करते हैं."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार
EO हत्याकांड की घटना: गौरतलब है कि बीते 2 अगस्त को पटना से सटे दानापुर में डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. घटना उस वक्त हुई थी जब EO (एग्जीक्यूटिव ऑफिसर) विमल कुमार अपने सरकारी गाड़ी से पटना जा रहे थे. उसी दौरान अपराधियों ने उनपर हमला किया और लाठी, डंडे, रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी.
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