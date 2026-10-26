'बात को बतंगड़ बना रही BJP..' मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर बोले तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर खरगे के बयान का बतंगड़ बनाने, वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है. रिपोर्ट-कुंदन कुमार
Published : October 26, 2026 at 6:11 PM IST
पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बात को भारतीय जनता पार्टी बतंगड़ बना रही है. खुद उनके नेताओं ने किस तरह के बयान कब-कब दिए हैं, यह देश की जनता ने अच्छी तरह देखा है. उन्होंने कहा कि मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं.
"ये लोग पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई जैसे जरूरी मुद्दों पर कुछ नहीं बोलते हैं. बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं. सरकार इन नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है." -तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
नीतीश कुमार को नहीं रहने दी BJP
तेजस्वी यादव ने कहा कि हम शुरू से ही कहते रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 100 दिन भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी. अब सबने देख लिया कि क्या हुआ है. नीतीश कुमार 100 दिन भी मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर नहीं टिक सके और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया.
जदयू अब पूरी तरह खत्म
उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व अब पूरी तरह से खत्म हो गया है. जदयू को परदे के पीछे से चलाने वाले संजय झा असल में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं. यह बात हमने पहले ही सार्वजनिक तौर पर कही थी. उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य में दो नंबरी मुख्यमंत्री और 10 नंबरी सरकार चल रही है.
सरकार में BJP ले रही फैसला
जहां तक जदयू पार्टी की बात है, तो वह धीरे-धीरे पूरी तरह खत्म होने की ओर ही बढ़ रही है. सरकार के सारे मुख्य फैसले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ले रहे हैं. कई मौकों पर आम लोगों ने भी देखा है कि जो फैसला भाजपा लेती है, वही जदयू के लोगों को हर हाल में स्वीकार करना पड़ता है.
आज वोटिंग हुई तो गिर जायेगी सरकार
बिहार में अब जदयू का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचा है और आगे जो कुछ बची-कुची पार्टी है, वह भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी के नाम पर वोट नहीं किया था, लेकिन आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन बैठे हैं. बिहार में अगर दोबारा चुनाव करवा दिया जाए, तो निश्चित तौर पर जनता इनका साथ नहीं देगी.
अनंत सिंह को लेकर खुलासा
जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि क्या आप अनंत सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे? इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कहीं भी यह सवाल ही नहीं उठता है और ना ही हम ऐसा सोच सकते हैं. उन्होंने साफ-साफ कहा कि अनंत सिंह को किसी भी हालत में हम अपने साथ नहीं ले सकते हैं.
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