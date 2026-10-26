ETV Bharat / state

'बात को बतंगड़ बना रही BJP..' मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर बोले तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बात को भारतीय जनता पार्टी बतंगड़ बना रही है. खुद उनके नेताओं ने किस तरह के बयान कब-कब दिए हैं, यह देश की जनता ने अच्छी तरह देखा है. उन्होंने कहा कि मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं.

"ये लोग पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई जैसे जरूरी मुद्दों पर कुछ नहीं बोलते हैं. बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं. सरकार इन नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है." -तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा