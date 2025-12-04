'कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा है' मैथिली ठाकुर ने पूछा- 'तेजस्वी सदन से गायब क्यों?'
आखिर कहां गायब हो गए तेजस्वी यादव, चौथे दिन भी नहीं आए विधानसभा, जानिए क्या कहां NDA नेताओं ने.
Published : December 4, 2025 at 5:55 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में नहीं पहुंचे. तेजस्वी की अनुपस्थिति बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गई है. मंगलवार को आधिकारिक रूप से तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष चुनाव गया था, जिसके बाद से तेजस्वी सदन से गायब है. सदन में सत्ता पक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि, 'तेजस्वी नहीं है, तो हम लोगों को कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा है.'
सत्र के दौरान सदन से क्यों गायब हैं तेजस्वी? : बिहार विधानसभा में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष पूरी तरह से विपक्ष पर हावी दिखा. तेजस्वी यादव के बिना विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की भी कोई रणनीति नहीं बनी. आरजेडी और नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा था. सत्ता पक्ष की तरफ से तेजस्वी को गैर जिम्मेदार बताया गया.
'हम लोगों को कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा है' : बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा, "उनको होना चाहिए था, हम लोगों को कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा है. ऐसा लग रहा था, जैसे सामने से कोई ऐसी बात हो जो हमें लगे कि ये ठोस बात है, ताकि हमारे नेता उसका जवाब दे. मेरा आज पहला वाद विवाद वाला दिन था, जो मैंने खुद देखा. मैं सब ध्यान से सुन रही थी, ऐसा लगा बहुत मेहनत करने की जरूरत है."
'तेजस्वी कितने गंभीर.. दिख रहा' - बीजेपी : बिहार के एससी/एसटी मंत्री व बीजेपी विधायक लखेंद्र रौशन ने कहा की नेता प्रतिपक्ष बिहार के विकास के प्रति कितना गंभीर है, वह तो दिख रहा है, उन्होंने कहा कि महागठबंधन तो कब का भंग हो गया है, वहां सब अपनी-अपनी डफली बजाने में लगे है.
क्या बोले महागठबंधन के नेता? : सदन से तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी पर माले के पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ का कहना है कि यह तो तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं, लेकिन सभी दलों को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर समय मिला था और हम लोगों ने अपने समय में अपनी बात रखी है.
''राज्यपाल के अभि भाषण में निष्पक्ष चुनाव में बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत एनडीए को दिया है इसकी चर्चा की गई है जबकि ठीक चुनाव के समय महिलाओं को राशि दी गई जबकि आचार संहिता में साफ है कि जो पहले से भी योजनाएं चली आ रही है उसे रोक देना है. कई राज्यों में पहले भी ऐसा हुआ है.'' - संदीप सौरभ, माले विधायक, पालीगंज
तेजस्वी के सवाल पर क्या बोले आरजेडी विधायक? : वहीं आरजेडी विधायक रणविजय साहू विधायक का कहना है कि भले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके विधायक सरकार को सभी मुद्दों पर जवाब देने के लिए एकजुट है. आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने दावा किया, महागठबंधन और विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है.
क्या बोले राजनीतिक जानकार? : तेजस्वी के सवाल पर राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ ने कहा कि, महागठबंधन में टिकट बंटवारे के समय से ही दूरियां बढ़ने लगी थी. चुनाव के बाद तो जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं उससे कहीं नहीं लगता है कि महागठबंधन एकजुट है. अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा था कि चुनाव के लिए महागठबंधन के बीच तालमेल हुआ था. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है की महागठबंधन कितना एकजुट है.
''जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण में तेजस्वी यादव के गायब रहने की बात है तो नेता प्रतिपक्ष की जब घोषणा हो रही थी उस दिन भी सदन में नहीं थे. 5 दिनों का छोटा सत्र है. सत्र में मौजूद रहते तो राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर उनकी तरफ से सरकार को घेरने की मजबूत रणनीति बनती. लेकिन तेजस्वी यादव के गायब रहने से सत्ता पक्ष को वाक ओवर मिल गया है.'' - भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ
NDA 202, महागबंधन 35 पर ऑल आउट: बिहार विधानसभा में इस बार एनडीए के 202 विधायक जीतकर आए हैं, जबकि विपक्ष में 35 पर ऑल आउट हो गई. वहीं एआइएमआइएम के पांच और बसपा के एक विधायक चुनाव जीते. AIMIM पहले ही नीतीश सरकार को विकास के मुद्दे पर समर्थन की बात कही है.
महागठबंधन के लिए नई चुनौती : कांग्रेस और आरजेडी में जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, ऐसे में सदन के अंदर भी राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कोई तालमेल नहीं दिखा. राज्यपाल के अभी भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष के कटौती प्रस्ताव पर भी चर्चा नहीं हुई और बहुमत के बल पर आसानी से उसे पास करा लिया गया है.
ये भी पढ़ें : 'रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे', 3 घंटे की बैठक के बाद तेजस्वी यादव चुने गए महागठबंधन विधायक दल के नेता
ये भी पढ़ें : 'हम चुनाव जरूर हारे हैं, भरोसा नहीं', ऑटो ड्राइवर की तेजस्वी के लिए दिल छू लेने वाली बात
ये भी पढ़ें : Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?