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तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा- 'प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय पर होगा विरोध प्रदर्शन'

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना : एक बार फिर से बिहार में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा. आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि INDIA गठबंधन बिहार से ही बना. SIR की शुरुआत बिहार से ही हुई है और बिहार ही लोकतंत्र की जननी है. ऐसे में बिहार में हल्ला बोल होगा.