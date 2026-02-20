ETV Bharat / state

'जब से नीतीश कुमार ने छोड़ा गृह विभाग.. बिहार में अपराधी बेलगाम', तेजस्वी यादव का बड़ा हमला

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना: कई दिनों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तारीफ भी कर दी. यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने जब से गृह विभाग छोड़ा है, बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए है. डिप्लोमेसी के तहत विपक्ष के नेता ने कहा कि ये पहली बार है कि नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं है. सीएम पर तेजस्वी का हमला: विधानसभा में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत हैं और राज्य में आए दिन अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat) बढ़ गईं हैं अपराध की घटनाएं: तेजस्वी यादव यहीं नही रुके लगे हाथों उन्होंने अपरोक्ष रूप उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी हमला कर दिया कहा कि जब से मुख्यमंत्री ने गृह विभाग छोड़ा है, तब से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है. इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा. जैसे ही गृह विभाग उनके हाथ से गया, बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती दिख रही हैं.