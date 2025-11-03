ETV Bharat / state

कट्टा वाले बयान पर तेजस्वी ने जतायी आपत्ति, कहा-'PM को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए'

पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया. कहा-प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 8:35 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 8:42 PM IST

पटना: पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया. कहा कि पीएम मोदी की भाषा अमर्यादित है. तेजस्वी यादव ने कहा कि कभी हमने किसी प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं सुना और देखा था. तेजस्वी ने कहा कि पीएम ने अपने काम और विजन को नहीं बताया बल्कि गलत भाषा का इस्तेमाल किया.

"पीएम मोदी आए थे तो उनको अपना काम और विजन बताना चाहिए. ऐसी भाषा का इस्तेमाल यहां पर किए. किसी प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया." -तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

एनडीए में कट्टा का उपयोग: तेजस्वी यादव ने कहा कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री एनडीए के सहयागियों के साथ किए जा रहे अपने व्यवहार के बारे में कह रहे हों. एनडीए के सहयोगियों का समर्थन लेने के लिए कट्टे का उपयोग किया जाता होगा. महागठबंधन में सभी दलों की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं. सीटों के बंटवारे से लेकर तेजस्वी प्रण बनाने में सभी दलों की सलाह का सम्मान हुआ.

क्या है मामला?: रविवार को पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी, सीएम पद पर राजद के नेता का नाम तय हो. पीएम ने कहा कि राजद ने भी मौका नहीं छोड़ा. राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया. राजद ने कांग्रेस से सीएम पद की घोषणा करवा के मानी. कांग्रेस से जबरदस्ती सीएम उम्मीदवार की घोषणा करायी गयी.

राजद-कांग्रेस में भयंकर झगड़ा: पीएम मोदी ने कहा कि राजद-कांग्रेस में भयंकर झगड़ा बढ़ गया है. ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गयी, ना प्रचार में पूछ हो रही है. चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गयी है कि चुनाव के बाद एक दूसरे का सिर फोड़ने का काम करेंगे.

रेखा देवी के पक्ष में वोट की अपील: सोमवार को तेजस्वी यादव ने धनरूआ के बरनी खेल मैदान में महागठबंधन के प्रत्याशी रेखा देवी के पक्ष में वोट करने की अपील की. इस सीट पर जदयू से अरुण मांक्षी और राजद की रेखा पासवान के बीच टक्कर है. तेजस्वी ने कहा कि मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं जो कहता हूं उसे पूरा करके दिखाता हूं.

"जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी. आप लोग नौकरी के लिए तैयार रहें. आपकी अपनी सरकार बनाने के लिए राजद प्रत्याशी को जितवाइए. " -तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

फैक्ट्री गुजरात में, बेरोजगारी बिहार में: तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि फैक्ट्री गुजरात में लगती है, लेकिन बेरोजगारी बिहार में बढ़ती है. तेजस्वी ने कहा कि जनता अब ठान चुकी है कि बिहार को पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है. कुछ लोग जाति और नफरत के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है. इस बार विकास की राजनीति को चुनेगी.

हर घर से एक सदस्य को नौकरी: उन्होंने माई-बहन योजना का भी जिक्र किया. कहा कि सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे. जीविका दीदियों को 30,000 रुपये मानदेय और गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा. 17 महीने की सरकार में उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया था. सत्ता में आने पर हर घर से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: 'तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री', दानापुर में रोड शो के बाद बोले लालू यादव- 14 नवंबर को बदल जाएगी सरकार

