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'34 मंत्रियों में 17 परिवारवादी', तेजस्वी का तंज- बिना चुनाव लड़े ही दो-दो शहजादे बन गए मंत्री

तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सम्राट कैबिनेट के 34 मंत्रियों में 17 परिवारवादी हैं. उन्होंने निशांत और दीपक प्रकाश पर भी तंज कसा.

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 7:00 PM IST

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पटना: आरजेडी कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सम्राट मंत्रिमंडल को लेकर एनडीए पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जो लोग मंत्री बनाए गए हैं, उनमें आधे तो परिवारवादी लोग हैं. पीएम मोदी और नीतीश कुमार हमलोगों पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे लेकिन अब किस-किस को शहजादा और युवराज कहकर बुलाएंगे?

परिवारवाद के बहाने तेजस्वी हमलावर: तेजस्वी यादव ने पूछा कि अब परिवारवाद वाला सिद्धांत कहां गया? निशांत और दीपक प्रकाश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि अब बिना चुनाव लड़े या किसी सदन के सदस्य बने भी नेता के पुत्र सीधे मंत्री बन जा रहे हैं. आरजेडी नेता ने कहा कि असल में एनडीए के नेताओं को बिहार के लोगों और बिहार के विकास की चिंता नहीं, बल्कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता है.

निशांत और दीपक प्रकाश के बहाने तेजस्वी का हमला (ETV Bharat)

पीएम मोदी पर निशाना: तेजस्वी ने कहा, 'हमें चिंता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसे शहजादा, राजकुमार और युवराज कहेंगे? बेचारे प्रधानमंत्री को अब मंत्रिमंडल में बिहार के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी और जगन्नाथ मिश्रा के बेटों को अब युवराज और शहजादा कहकर संबोधन करना पड़ेगा.'

सरकार से जनता नाउम्मीद: नेता प्रतिपक्ष ने कहा आज भी नौकरी मांग रहे छात्रों पर पटना में लाठी चलाई गई है. सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है. सच तो ये है कि इस सरकार के पास विकास का विजन ही नहीं है. बिजली बिल माफ करने का ऐलान करने के बावजूद बिजली दर बढ़ा दिया गया. खजाना खाली है और कोई काम नहीं हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता इस सरकार से परेशान और नाउम्मीद हो चुकी है.

"परिवारवाद-परिवार वाद की रट लगाने वाले लोग अब क्या कहेंगे? भाजपा पूरी तरह से परिवारवाद की राजनीति ही कर रही है जो कि आम जनता भी देख रही है. ऐसे-ऐसे शहजादे मंत्री बन गए हैं, जो न तो चुनाव जीते हैं और ही किसी सदन के सदस्य हैं."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

सम्राट सरकार में 32 मंत्री शामिल: गुरुवार को गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली. जिनमें बीजेपी के 15, जेडीयू के 13, एलजेपीआर के 2 और हम-आरएलएम के एक-एक मंत्री शामिल हैं. जेडीयू कोटे से दो मंत्रियों ने 15 अप्रैल को ही सीएम सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी. इस तरह मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावे मंत्रियों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है. तेजस्वी का दावा है कि इनमें 17 मंत्री परिवारवाद की उपज हैं.

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