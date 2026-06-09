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'ये चीफ मिनिस्टर नहीं..!' बंगला और सुरक्षा विवाद पर तेजस्वी का CM सम्राट चौधरी पर तीखा हमला

तेजस्वी यादव ने कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही सम्राट चौधरी इधर-उधर की बात कर रहे, जनता सब जानती है

Tejashwi yadav
तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 9, 2026 at 3:06 PM IST

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पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में बीते दिनोंं हुए बदलाव के बाद से शुरू हुआ विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है. ताजा घटनाक्रम में मंगलवार को लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती दिल्ली से पटना पहुंचे. उसके बाद पटना एयरपोर्ट से बिना सुरक्षाकर्मियों के ही ये राबड़ी आवास के लिए रवाना हो गए.

मुख्यमंत्री पर साधा निशाना: वहीं राबड़ी आवास के लिए रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा. तेजस्वी ने कहा है कि जो उनके मुद्दे है वो हमारा मुद्दा नहीं है. बिहार का खजाना खाली है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है. इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही मुख्यमंत्री इधर-उधर की बात कर रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं हैं.

तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat)

ओछी राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री: तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीएम सम्राट को लेकर कहा कि यह ओछी राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री हैं. बिहार के विकास के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं. खजाना खाली करके नीतीश कुमार ने इन्हें दिया है तो इधर-उधर की बात कर रहे हैं. कभी राबड़ी आवास को खाली करवाने की बात कर रहे हैं, कभी सुरक्षा कर्मी को हटाने की बात कर रहे हैं. हम लोगों ने अपनी सुरक्षा छोड़ दी है जनता ने ही हमें सुरक्षा दे रखी है. कार्यकर्ता हमें सुरक्षित रखेंगे.

रिशु श्री प्रकरण पर सरकार को घेरा: वहीं रिशु श्री प्रकरण पर तेजस्वी ने कहा कि इतने बड़े मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, किस तरह से छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, अपराधी अपराध कर रहा है वह पकड़ा नहीं जा रहा है. भ्रष्टाचार पूरे बिहार में व्याप्त है सभी विभागों में बिना पैसा दिए हुए कोई कार्य नहीं होता है फिर भी यह लोग बेवजह के मुद्दे निकाल कर इन सब बातों को दबाना चाहते हैं लेकिन एक बात समझ लीजिए कि बिहार की जनता सब जानती है.

सरकार की मिलीभगत: तेजस्वी ने सीएम के बयान को लेकर सवालिया लहजे में कहा कि वह कहते हैं कि जो भी अपराध करेगा जेल जाएगा, भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा, तो फिर रिशु श्री मामले में जिन लोगों का नाम आया है वह अभी तक जेल क्यों नहीं गए? तेजस्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की पूरी तरह से मिलीभगत है और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह लोग कभी राबड़ी देवी के आवास खाली करवाना चाहते हैं, कभी तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी हटाते हैं, कभी लालू जी के सिक्योरिटी को घटा देते हैं यह सब ऐसे ही करते रहेंगे.

मुद्दे से भटकाने का आरोप: दिल्ली से पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने जमकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा. तेजस्वी ने सीएम पर मुद्दे से भटकाने के लिए ही आवास खाली करवाने और सुरक्षा घटाने जैसी ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया. तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी जरुरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही इधर-उधर की बात कर रहे हैं.

"मुद्दे से भटकाने की कोशिश में सम्राट चौधरी कभी सिक्योरिटी की चर्चा कर रहे हैं कभी आवास की चर्चा कर रहे हैं. हम अभी भी दर्जनों लोगों के नाम बता देंगे, जिन्हें आवास नहीं मिलना चाहिए लेकिन सरकार ने उन्हें आवास दिया है. छोटे-छोटे लोगों को सिक्योरिटी दी गई है इसका जवाब सरकार के पास नहीं है." - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

जनता ने जिताकर भेजा,तभी आवास मिला: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राबड़ी देवी हो या तेजस्वी यादव सभी को आवास सरकार ने नहीं दिया है, बल्कि जनता ने हमें जिताकर भेजा है नेता प्रतिपक्ष हम बने हैं तो हमें आवास मिला है. राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रहीं हैं उस आधार पर आवास दिया गया है. जो लोग इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं, जनता सब कुछ देख रही है. समय आने पर जनता इनका हिसाब जरूर करेगी.

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