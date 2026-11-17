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ETV Bharat की खबर पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, कहा-वेतन के पैसे नहीं पर वसूली का खेल जारी

बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

इस सवाल को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस वित्तीय संकट पर सीधा सवाल किया है. तेजस्वी यादव ने भी माना कि बिहार का खजाना पूरी तरह खाली हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है. इसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है.

ट्रांसफर-पोस्टिंग के जरिए वसूली का लगाया आरोप तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में चारों तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है. सरकार के लोग आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी में लगे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में इन दिनों सबसे ज्यादा फलने-फूलने वाला धंधा ट्रांसफर-पोस्टिंग का बन गया है. सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन तबादलों से कमाई खूब हो रही है. बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat) "महीने में कितनी बार अधिकारियों का तबादला और पोस्टिंग हो रही है, यह सबके सामने है. हर बार ट्रांसफर-पोस्टिंग में रेट फिक्स है. इसके जरिए वसूली का खेल चल रहा है. सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, लेकिन तबादलों के जरिए कमाई का धंधा खूब चल रहा है." - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और अपराध पर सरकार को घेरा