ETV Bharat की खबर पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, कहा-वेतन के पैसे नहीं पर वसूली का खेल जारी
तेजस्वी यादव ने भी माना कि, बिहार का सरकारी खजाना खाली हो गया है और सरकार में वसूली का खेल चल रहा है. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिंहा
Published : November 17, 2026 at 6:12 PM IST
पटना: ईटीवी भारत ने 16 नवंबर को 'मुफ्त योजनाओं ने बिगाड़ा बजट! बिहार में सैलरी-पेंशन और ठेकेदारों के भुगतान पर संकट' हेडलाइन से खबर प्रकाशित की. इसमें बताया गया कि बिहार सरकार के पास खर्च के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं. इसके कारण सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान में देरी हो रही है. ईटीवी भारत ने सवाल उठाया कि क्या बिहार का खजाना खाली हो रहा है?
इस सवाल को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस वित्तीय संकट पर सीधा सवाल किया है. तेजस्वी यादव ने भी माना कि बिहार का खजाना पूरी तरह खाली हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है. इसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है.
ट्रांसफर-पोस्टिंग के जरिए वसूली का लगाया आरोप
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में चारों तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है. सरकार के लोग आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी में लगे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में इन दिनों सबसे ज्यादा फलने-फूलने वाला धंधा ट्रांसफर-पोस्टिंग का बन गया है. सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन तबादलों से कमाई खूब हो रही है.
"महीने में कितनी बार अधिकारियों का तबादला और पोस्टिंग हो रही है, यह सबके सामने है. हर बार ट्रांसफर-पोस्टिंग में रेट फिक्स है. इसके जरिए वसूली का खेल चल रहा है. सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, लेकिन तबादलों के जरिए कमाई का धंधा खूब चल रहा है." - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
बेरोजगारी, महंगाई और अपराध पर सरकार को घेरा
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग लगातार बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ते अपराध से जूझ रहे हैं. उन्होंने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य में पुलिस व्यवस्था का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है. उनका कहना है कि पुलिस के कुछ लोगों को गुंडा बना दिया गया है. सरकार में बैठे लोगों को आम जनता की बुनियादी समस्याओं की कोई चिंता नहीं रह गई है.
पुराने बजट भाषण का हवाला देकर साधा निशाना
तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी समेत सरकार के अन्य लोग जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय एक-दूसरे को बचाने में लगे हैं. उन्होंने अपने पहले के बजट भाषण का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि अगर लोग उनका पुराना भाषण ध्यान से सुनेंगे तो बिहार की आर्थिक स्थिति और सरकार की गलत नीतियों को अच्छी तरह समझ पाएंगे.
ईटीवी भारत की प्रकाशित खबर में क्या है?
ईटीवी भारत की प्रकाशित खबर के अनुसार, सरकार के सामने 2026-27 के बजट की राशि जुटाने और खर्च करने का दोहरा संकट खड़ा हो गया है. राज्य सरकार के सामने 60 हजार करोड़ रुपये जुटाने की बड़ी चुनौती है. इस भारी वित्तीय कमी के कारण कई विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. साथ ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और ठेकेदारों के बकाया भुगतान में भी भारी परेशानी हो रही है. .
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