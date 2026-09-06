'NDA में हर कोई बनना चाहता है CM', तेजस्वी यादव का दावा- चिराग ही नहीं मांझी-कुशवाहा और BJP में भी मारामारी
तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि एनडीए में सीएम पद को लेकर मारामारी मची है. रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : September 6, 2026 at 2:43 PM IST
पटना: जब से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक राजू तिवारी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बयान दिया है, तब से बिहार की राजनीति गरमा गई है. अब नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि चिराग ही नहीं, उस गठबंधन में हर कोई सीएम बनना चाहता है.
एनडीए में सीएम पद पर मारामारी
आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चिराग पासवान के साथ-साथ जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं. इतना ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में भी चार से पांच दावेदार हैं, जो सीएम बनना चाहते हैं. वहीं जनता दल यूनाइटेड में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिनकी नजर सीएम की कुर्सी पर है.
"वहां कौन नहीं सीएम बनना चाहता है? उपेंद्र कुशवाहा जी बनना चाहते हैं, चिराग जी बनना चाहते हैं. जीतनराम मांझी जी बनना चाहते हैं. बीजेपी में तीन-चार लोग हैं, वो भी सीएम बनना चाहते हैं और जदयू में है, वो भी बनना चाहता है."- तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल
बाढ़ की स्थिति विकराल: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि तत्काल केंद्र सरकार तुरंत भारत सरकार की एक टीम बिहार भेजें और पूरे मामले को भारत सरकार की टीम आकर देखें. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि एयर फोर्स के माध्यम से पूरे बाढ़ ग्रस्त इलाकों में खाने का पैकेट गिराए जाए, क्योंकि हालत काफी खराब है.
चुप क्यों हैं पीएम?
तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि बिहार में इतनी खराब हालत है लेकिन पीएम मोदी चुप हैं. उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप क्यों हैं? अगर अभी चुनाव रहता तो अभी तक बिहार आकर घूम लिए रहते.
सम्राट सरकार पर हमला
तेजस्वी ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने राघोपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था. अपने स्तर से लोगों को मदद और राहत पहुंचाने की कोशिश की है लेकिन सरकार के स्तर से पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है. आरजेडी नेता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सम्राट सरकार पूरी तरह बाढ़ के मैनेजमेंट में फेल हो चुकी है. कहीं कोई इंतजाम नहीं है. लोगों को खाना नहीं मिला है. लोगों को कहीं से राहत नहीं मिल पा रही है.
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