'BJP और नीतीश कुमार सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं..' आनंद मोहन पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान
Tejashwi Yadav On Anand Mohan: आनंद मोहन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव की अहम प्रतिक्रिया सामने आई है.
Published : November 26, 2026 at 1:05 PM IST
पटना: पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने उनकी रिहाई को निरस्त करते हुए एक महीने के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है. इस फैसले के बाद बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है. आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार अपने फायदे के हिसाब से लोगों का इस्तेमाल करते हैं. पहले अनंत सिंह और फिर आनंद मोहन को यूज कर फेंक दिया गया.
तेजस्वी यादव ने कहा कि आनंद मोहन को लेकर नीतीश कुमार और भाजपा को जैसे फायदा सूझता है तो वे उन्हें बाहर निकलवाते हैं और लगता है कि कोई फायदा या काम नहीं है तो उन्हें जेल के अंदर करवाते हैं. यही नीतीश कुमार और भाजपा का काम करने का तरीका है.
#WATCH | पटना, बिहार | प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आनंद मोहन को एक महीने के अंदर सरेंडर करने का आदेश देने पर कहा, "आनंद मोहन को लेकर नीतीश कुमार और भाजपा को जैसे फायदा सूझता है तो वे उन्हें बाहर निकलवाते हैं और लगता है कि कोई फायदा या काम नहीं है तो उन्हें जेल के अंदर करवाते हैं। यही नीतीश कुमार और भाजपा का काम करने का तरीका है। बिहार पुलिस ने कहा था कि अनंत सिंह के घर पर एके-47 और हथियार मिले हैं और फिर वही बिहार पुलिस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं मिला है। अब जब उन्होंने(अनंत सिंह) चुनाव में साथ नहीं दिया तो अलग से मुकदमा। भाजपा अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों का इस्तेमाल करती है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 26, 2026
अनंत सिंह के मामले की याद दिलाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार पुलिस ने कहा था कि अनंत सिंह के घर पर एके-47 और हथियार मिले हैं और फिर वही बिहार पुलिस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं मिला है. अब जब अनंत सिंह ने चुनाव में साथ नहीं दिया तो अलग से मुकदमा हो गया. असल में ये लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से सभी का इस्तेमाल करते हैं.
"आनंद मोहन को लेकर नीतीश कुमार और भाजपा को जैसे फायदा सूझता है तो वे उन्हें बाहर निकलवाते हैं और लगता है कि कोई फायदा या काम नहीं है तो उन्हें जेल के अंदर करवाते हैं. अनंत सिंह ने भी जब चुनाव में साथ नहीं दिया तो अलग से मुकदमा हो गया. भाजपा और नीतीश कुमार अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों का इस्तेमाल करते हैं."- तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी
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