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'BJP और नीतीश कुमार सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं..' आनंद मोहन पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना: पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने उनकी रिहाई को निरस्त करते हुए एक महीने के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है. इस फैसले के बाद बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है. आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार अपने फायदे के हिसाब से लोगों का इस्तेमाल करते हैं. पहले अनंत सिंह और फिर आनंद मोहन को यूज कर फेंक दिया गया.

तेजस्वी यादव ने कहा कि आनंद मोहन को लेकर नीतीश कुमार और भाजपा को जैसे फायदा सूझता है तो वे उन्हें बाहर निकलवाते हैं और लगता है कि कोई फायदा या काम नहीं है तो उन्हें जेल के अंदर करवाते हैं. यही नीतीश कुमार और भाजपा का काम करने का तरीका है.