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छात्र आंदोलन पर बंटा महागठबंधन? तेजस्वी यादव के लोकभवन मार्च से कांग्रेस की दूरी

सिवान गोलीकांड को लेकर तेजस्वी यादव 19 अगस्त को लोकभवन मार्च करेंगे. सवाल है कि क्या कांग्रेस भी साथ आएगी? रिपोर्ट- डॉ. रंजीत कुमार

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव का लोकभवन मार्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2026 at 6:59 PM IST

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पटना: 'जेन जी' आंदोलन का असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ा है. पिछले दिनों तमाम जिलों में छात्रों ने उग्र आंदोलन किए थे. उस आंदोलन के दौरान सिवान में कथित तौर पर AK-47 से फायरिंग की गई थी. जिसको लेकर सियासत गरमायी हुई है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया. साथ ही 19 अगस्त को पटना में लोकभवन मार्च का ऐलान किया है.

सिवान पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई की मांग: विदेश यात्रा से लौट के बाद तेजस्वी यादव आक्रामक मोड में दिखाई दे रहे हैं और सरकार को घेरने की तैयारी कर चुके हैं. उनका कहना है कि डीजीपी से मुलाकात के दौरान कार्रवाई का भरोसा दिया गया था लेकिन अब तक एसपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. उनके मुताबिक, केवल एक पुलिसकर्मी पर एक्शन लेकर मामले को खत्म नहीं किया जा सकता.

लोकभवन मार्च को लेकर महागठबंधन में गांठ? (ETV Bharat)

19 अगस्त को आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन: तेजस्वी ने कहा है कि 19 अगस्त को सुबह 11 बजे आरजेडी के विधायक, विधान पार्षद और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से लोकभवन तक मार्च करेंगे. मार्च में छात्रों, युवाओं और परीक्षा एवं रोजगार से जुड़े मुद्दों को भी उठाया जाएगा. पेपर लीक और रोजगार का मुद्दा भी इस आंदोलन का हिस्सा रहेगा. तेजस्वी यादव के मार्च में तमाम विधायक विधान पार्षद सांसद और राज्यसभा सांसद शामिल होने वाले हैं.

महागठबंधन के नाम पर मार्च, लेकिन कांग्रेस की दूरी: तेजस्वी ने इस आंदोलन को महागठबंधन की लड़ाई के तौर पर पेश किया है और महागठबंधन के नेताओं की भागीदारी की बात कही थी. हालांकि बिहार में कांग्रेस की ओर से इस मार्च में सक्रिय भागीदारी को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं दिख रही है. ऐसे में 19 अगस्त का मार्च विपक्षी एकता के साथ-साथ महागठबंधन के भीतर तालमेल की भी परीक्षा माना जा रहा है.

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राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल: दिलचस्प यह है कि तेजस्वी की ओर से महागठबंधन के नेताओं को साथ आने की अपील के बीच आरजेडी के मार्च को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अलग राह अख्तियार किया हुआ है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी मार्च में शामिल नहीं होने वाली है. पार्टी का मानना है कि छात्र आंदोलन को शुरुआती दौर से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं. राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर कई आंदोलन में हिस्सा भी लिया है.

"छात्र आंदोलन को धार कांग्रेस पार्टी ने दिया है. राहुल गांधी जी लगातार छात्रों के मुद्दों को सदन के अंदर और सदन के बाहर उठा रहे हैं. आंदोलन के दौरान भी राहुल गांधी सक्रिय रहे थे. राष्ट्रीय जनता दल राज भवन मार्च कर रही है, इससे कांग्रेस पार्टी का सरोकार नहीं है."- राजेश राठौड़, मुख्य प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस

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राहुल गांधी और राजेश राम के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

क्या बोलीं आरजेडी प्रवक्ता?: हालांकि आरजेडी को उम्मीद है कि कांग्रेस जरूर लोकभवन मार्च में साथ आएगी. प्रवक्ता सारिका पासवान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार छात्रों और युवाओं के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं. ऐसे में अगर वह राजभवन मार्च कर रहे हैं तो जरूर सभी साथियों को साथ आना चाहिए.

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तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"हमारे नेता तेजस्वी यादव छात्रों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता पूर्ण कार्रवाई की गई, उसे लेकर बिहारवासियों में गुस्सा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज भवन मार्च करने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन के तमाम घटक दल आंदोलन में शरीक होंगे."- सारिका पासवान, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

क्या बोले जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का कहना है कि छात्र आंदोलन को लेकर राजनेताओं के बीच क्रेडिट लेने की होड़ सी लगी हुई है. राहुल गांधी इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लीड कर रहे थे, इस वजह से कांग्रेस पार्टी राज भवन मार्च से दूरी बनाकर रखना चाहती है. वहीं, तेजस्वी यादव भी अब इसको लेकर मुखर दिख रहे हैं लेकिन लगता नहीं है कि महागठबंधन के सभी साथी दल एक-दूसरे के साथ खड़े होंगे?

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तेजस्वी यादव और राजेश राम (ETV Bharat)

"तेजस्वी यादव आंदोलन के जरिए युवाओं को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं. अगर कांग्रेस का साथ मिल गया तो तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत होगा. अगर कांग्रेस तेजस्वी यादव का साथ नहीं देती है तो आंदोलन थोड़ा कमजोर होगा."- सुनील पांडे, राजनीतिक विश्लेषक

क्या है मामला?: असल में छात्र आंदोलन के दौरान 25 जुलाई को सिवान में एके-47 राइफल का प्रयोग किया गया था. कॉन्स्टेबल अभिषेक कुमार पर फायरिंग करने का आरोप है. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद एसपी पूरन कुमार झा ने सिपाही को निलंबित कर दिया लेकिन तेजस्वी यादव की मांग है कि पुलिस अधीक्षक पर भी एक्शन हो.

"छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और एके-47 चलाने वाले निर्मम अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने में विरुद्ध 19 अगस्त को पटना में विशाल लोकभवन मार्च होगा."- तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल

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