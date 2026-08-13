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19 अगस्त को RJD का राजभवन मार्च, तेजस्वी यादव बोले- 'बिहार को पुलिसिया स्टेट नहीं बनने देंगे'

​छात्रों पर AK-47 चलाने के विरोध में ​19 अगस्त को राजभवन मार्च. तेजस्वी ने पूछा, अब तक SP का निलंबन क्यों नहीं. रिपोर्ट- रंजीत कुमार

TEJASHWI YADAV
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2026 at 8:08 AM IST

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पटना: बिहार में छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है. तेजस्वी ने कहा है कि 19 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राजभवन मार्च निकाला जाएगा. छात्र आंदोलन के दौरान हुई गिरफ्तारियों और पुलिस कार्रवाई को लेकर आरजेडी सरकार को घेरने की तैयारी में है.

19 अगस्त को राजभवन मार्च करेंगे तेजस्वी : छात्रों के मुद्दे को अब आरजेडी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखना चाहती. तेजस्वी यादव ने दिल्ली में पार्टी के सांसदों के साथ बैठक कर इस मुद्दे को संसद में उठाने की रणनीति पर भी चर्चा की है. पार्टी की चाहती है कि छात्रों की गिरफ्तारी, पुलिस कार्रवाई और उनकी मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाया जायगा.

''जिस तरह से छात्रों पर एके 47 से गोलियां चलाई गई. बिहार की धरती पर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा. इससे पहले भी देश में आंदोलन हुए लेकिन आज तक किसी के सीने पर एके 47 नहीं तानी गई. जो छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उनको निशाना बनाया गया. आखिर ये किसके आदेश पर हुआ.'' - तेजस्वी यादव, नेता विपक्ष

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

'AK-47 फायरिंग का जिम्मेदार कौन' : तेजस्वी ने आगे कहा, "पटना के मेंदाता अस्पताल में ये तीन छात्र (सिवान छात्र प्रदर्शन) भर्ती थे, हमने जाकर उन छात्रों से मुलाकात की थी और पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद भी की गई थी. लेकिन सरकार चाहे बिहार के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री या अमित शाह हो, सभी लोगों ने मुंह में दही जमाने का काम किया है. देश जानना चाहता है कि ऐसी घटना, जहां छात्रों पर गोली चलाई जाती है, आखिर इसका गुनहगार कौन है?. और जब बात बढ़ती है तो एक मामूली सिपाही को सस्पेंड कर पल्ला झाड़ लिया गया."

'बिहार को पुलिसिया स्टेट नहीं बनने देंगे' : नेता विपक्ष ने कहा कि, ''साफ है कि इनकी चोरी पकड़ी गई है. सम्राट चौधरी से जानना चाहते हैं कि आपने अब तक थोड़ा सा भी समय नहीं निकाला कि मेंदाता में उन छात्रों से जाकर मिले, जिन्हें प्रदर्शन के दौरान गोली लगी थी. न ही सत्ता दल का कोई नेता उन छात्रों को देखने गया. दो-दो डिप्टी सीएम हैं. बिहार को पुलिसिया स्टेट बनाएं जाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे.''

''सवाल ये है कि सिवान के एसपी का अब तक निलंबन क्यों नहीं किया गया. डीजीपी से भी हम लोग मिले थे. उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया था, जो अब तक नहीं हुआ.'' - तेजस्वी यादव, नेता विपक्ष

'अखिलेश यादव, राहुल गांधी को धन्यवाद' : तेजस्वी ने आगे कहा कि, संसद में अखिलेश यादव, राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाने का काम किया. इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है आने वाले 19 अगस्त को 11 बजे हम सभी पार्टी के जितने विधायक, एमएलसी और कार्यकर्ता हैं, सब लोग पार्टी दफ्तर से राजभवन तक मार्च करेंगे. लोगों में गुस्सा है कि ऐसी निकम्मी सरकार जो छात्रों पर गोलियां चलाने का काम करती है. इसमें सम्राट चौधरी को माफी मांगनी चाहिए.

'सम्राट चौधरी को जवाब देना चाहिए' : तेजस्वी यादव इससे पहले भी छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की थी. साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर छात्रों की मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आरजेडी बड़ा आंदोलन करेगी.

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