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'CM बन तो गए लेकिन महिला आरक्षण बिल की समझ नहीं', सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव का तंज

महिला बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी समझ ही नहीं है. पढ़ें..

TeJashwi Yadav
तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 19, 2026 at 2:23 PM IST

3 Min Read
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पटना: नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 को लेकर राजनेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है. एनडीए जहां विपक्ष पर महिलाओं को धोखा देना का आरोप लगा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन इसको लेकर सत्ता पक्ष पर छलने का आरोप लगा रहा है. आज पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस-आरजेडी समेत अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला. इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम पर पलटवार करते हुए उनकी 'समझ और ज्ञान' को लेकर तंज कसा.

'सम्राट चौधरी को समझ नहीं': तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों लेकिन उन्हें महिला आरक्षण बिल का कोई ज्ञान नहीं है. यही कारण है कि वह कुछ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम लोग महिला आरक्षण बिल का कभी भी विरोधी नहीं रहे हैं. सरकार चाहे तो 50% महिलाओं को आरक्षण दे दे, हम लोगों को कहीं से भी ऐतराज नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

परिसीमन करना चाहती थी मोदी सरकार: आरजेडी नेता ने कहा कि असल में सरकार इस बिल की आड़ में परिसीमन करना चाहती थी, जिसका हम लोग शुरू से विरोध कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जहां विपक्ष मजबूत है, वहां पर परिसीमन के बहाने यह लोग विपक्ष को कमजोर करना चाहते थे. इसलिए तमाम विपक्षी दलों ने इसका मिलकर विरोध किया.

"सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन उन्हें यह बिल समझ नहीं आया है. महिलाओं की आड़ में ये लोग डिलिमिटेशन करना चाहते थे. वह मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन क्या करेंगे? गुजराती भाई जो कहेंगे, वह वही करेंगे. उन्हें दौड़ाने के लिए दिल्ली के पीएमओ से लोग आ रहे हैं."- तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी

हम लोग महिला आरक्षण के समर्थक: तेजस्वी ने कहा कि हमलोग तो हमेशा से महिला आरक्षण के पक्षधर रहे हैं. हमारी पार्टी (राष्ट्रीय जनता दल) की तरफ से लोकसभा और विधानसभा में सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया है, यह बात जनता भी जानती है और हमारे पास इसका प्रमाण भी है. पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक तो 3 साल पहले पास हो गया था तो फिर राष्ट्रपति के पास एनडीए ने उसे क्यों नहीं भेजा, इसका जवाब वह देते नहीं है.

'गुजरात से चलेगी बिहार की सरकार': तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अब बिहार की सरकार गुजरात से ही चलेगी. सम्राट चौधरी के लिए भी अधिकारी गुजरात से ही आ रहे हैं. यह बात आप समझ लीजिए दिल्ली से ही यहां की सरकार चलेगी. वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो लोग 'ट्रिपल सी' से समझौता नहीं करने की बात कर रहे हैं उन्होंने ही वह समझौता किया है.

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