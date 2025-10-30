ETV Bharat / state

'सरकार खुलेआम मतदाताओं को दे रही रिश्वत और चुनाव आयोग शांत', तेजस्वी यादव ने EC पर साधा निशाना

पटना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जोरदार पलटवार किया. शाह ने कहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन तेजस्वी ने इसे खारिज करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में उद्योग नहीं लगाना चाहती क्योंकि यहां भूमि की कमी है. उन्होंने कहा इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगानी है और बिहार से सिर्फ वोट लेना है.

तेजस्वी का गृह मंत्री पर पलटवार: तेजस्वी ने कहा, “इस बार बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी. ये लोग बिहार को केवल कब्जाना और हथियाना चाहते हैं. बिहार की जनता इस बार बिहार का लाल ही चलाएगी, न कि कोई बाहरी.” उन्होंने आगे कहा, “हमको सिर्फ बिहार को आगे लेकर जाना है. हम बिहार की जनता से हाथ जोड़कर कहते हैं, मौका है, इस बार बिहार को बनाने का मौका है. अगर ये लोग दोबारा आ गए तो बिहार और पीछे चला जाएगा.”

तेजस्वी यादव का बयान (Etv Bharat)

महिलाओं खाते में 10 हजार पर सवाल: तेजस्वी ने राज्य सरकार पर चुनावी रिश्वत का आरोप लगाते हुए कहा, “ये खुलेआम सरकार महिलाओं को रिश्वत दे रही है. ये उधार है और वापस सरकार शुद्ध समेत लेगी. पूरा देश देख रहा है कि चुनाव आयोग कैसे परमिशन दे सकता है कि 10 हजार रुपये दें.”

“आज भी सरकार ने 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले हैं. 24 तारीख को भी डाला गया था. चुनाव आयोग की नैतिकता कहां गई? आखिर कौन सी इमरजेंसी आ गई कि 20 सालों में जो नहीं दिया, चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पर 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है.”- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष