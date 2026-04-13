'क्या सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री..' तेजस्वी यादव का बड़ा बयान
बिहार के नए सीएम कौन होंगे, इसको लेकर चर्चाएं जारी हैं. इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है. पढ़ें
Published : April 13, 2026 at 5:28 PM IST
पटना: बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासत तेज हो गई है. 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं. 15 को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है. बिहार का नया सीएम कौन होगा? इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं. इसपर आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है.
बिहार का मुख्यमंत्री जनता का नहीं होगा: बिहार में चल रहे राजनीतिक बदलाव को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बयान दिया. जब उनसे पूछा गया कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने की चर्चा है तो उन्होंने कहा कि चर्चा चलने दीजिए. इसपर एनडीए को फैसला लेना होगा. हमने पहले ही कहा था कि जो भी सीएम बनेगा उसे जनता का मैंडेट नहीं होगा. अब जो भी सीएम बनेगा, नई सरकार बनेगी, वह गुजरात से चलेगी.
"बिहार का सीएम कौन बनता है नहीं बनता है लेकिन सबके मन में लड्डू फूट रहा है. सब मीडिया में अपना-अपना नाम चलवा रहा है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
छात्र राजद का बदला नाम: राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने छात्र संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार करने के लिए मुहिम शुरू कर दी है. तेजस्वी ने कहा है कि अब छात्र राजद का नाम बदल दिया गया है.सोशलिस्ट स्टूडेन्ट एसोसिएशन आफ इंडिया के नाम से अब छात्र राजद जाना जायेगा. देश के सभी राज्यों और विश्वविद्यालय में छात्र संगठन को मजबूत किया जाएगा.
पूरे देश में तैयार किया जाएगा छात्र संगठन: छात्र राष्ट्रीय जनता दल को पहले तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव देखते थे. दोनों भाइयों में टकराव के बाद छात्र राजनीति में भटकाव आ गई थी और अब तेजस्वी यादव ने नए सिरे से छात्र राजनीति को मजबूत करने का निर्णय लिया है. छात्र संगठन को पूरे देश में फैलाने की तैयारी है.
विधायक मंत्रियों को नहीं मिला पेंशन: तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर भी हमला बोला है. राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर तेजस्वी ने तीखे वार किए हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार का खजाना खाली है.विधायकों और मंत्रियों को भी वेतन नहीं मिल रहा है. जब मैंने बयान दिया तो सिर्फ हमारा वेतन भेजा गया है. मुद्दा यह नहीं है कि मुझे वेतन मिल गया. महत्वपूर्ण यह है कि पेंशनधारियों का पेंशन बंद है और विधायक मंत्रियों को भी अब तक वेतन नहीं मिला है.
ये भी पढ़ें
'नीतीश कभी सीधे खड़े होकर किसी चुनौती का सामना करने वाले नेता नहीं बन पाए', पुराने साथी का बड़ा हमला
Explainer: नए सीएम के नाम की घोषणा करने में कतरा क्यों रही बीजेपी, क्या है NDA की मजबूरी?