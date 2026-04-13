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'क्या सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री..' तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

पटना: बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासत तेज हो गई है. 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं. 15 को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है. बिहार का नया सीएम कौन होगा? इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं. इसपर आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है.

बिहार का मुख्यमंत्री जनता का नहीं होगा: बिहार में चल रहे राजनीतिक बदलाव को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बयान दिया. जब उनसे पूछा गया कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने की चर्चा है तो उन्होंने कहा कि चर्चा चलने दीजिए. इसपर एनडीए को फैसला लेना होगा. हमने पहले ही कहा था कि जो भी सीएम बनेगा उसे जनता का मैंडेट नहीं होगा. अब जो भी सीएम बनेगा, नई सरकार बनेगी, वह गुजरात से चलेगी.

तेजस्वी यादव का बड़ा बयान (ETV Bharat)

"बिहार का सीएम कौन बनता है नहीं बनता है लेकिन सबके मन में लड्डू फूट रहा है. सब मीडिया में अपना-अपना नाम चलवा रहा है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

छात्र राजद का बदला नाम: राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने छात्र संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार करने के लिए मुहिम शुरू कर दी है. तेजस्वी ने कहा है कि अब छात्र राजद का नाम बदल दिया गया है.सोशलिस्ट स्टूडेन्ट एसोसिएशन आफ इंडिया के नाम से अब छात्र राजद जाना जायेगा. देश के सभी राज्यों और विश्वविद्यालय में छात्र संगठन को मजबूत किया जाएगा.