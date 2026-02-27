ETV Bharat / state

शराब घोटाला केस में केजरीवाल हुए बरी तो बोले तेजस्वी यादव- दिल्ली में फिर से हो चुनाव

दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल और सिसोदिया को राहत दी. फिर क्या था राजनेता इसपर अपनी बात रखने लगे. पढ़ें खबर

तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 27, 2026 at 3:29 PM IST

पटना : अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता को दिल्ली की अदालत ने शराब घोटाला मामले में बरी कर दिया. इसके बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है. नेता सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हैं, इसी बीच पटना से नई आवाज गूंजी है. दिल्ली में फिर से चुनाव की मांग की गई है.

तेजस्वी बोले- दिल्ली में फिर से हो चुनाव : आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर कहा, लगातार विपक्षी दलों पर राजनीतिक वेंडेट्टा के हिसाब से जबरन गलत मुकदमे किए जाते हैं, संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है. जो तथाकथित शराब घोटाला था उसमें कोर्ट ने सभी आरोपिरयों को बरी किया है. भाजपा का चाल, चरित्र सामने आ गया. हम चाहेंगे कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाएं ताकि जनता सही मुद्दों पर चुनाव कर पाए.

'बीजेपी के राजनीतिक वेंडेटा का शिकार' : आरजेडी नेता ने आगे कहा कि, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, चाहे राहुल गांधी हों, लालू यादव हों या हमारा पूरा परिवार शुरू से ही बीजेपी के राजनीतिक वेंडेटा का शिकार होता रहा है. चाहे IRCTC का घोटाला हो या जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला हो, आज तक रेलवे ने माना ही नहीं कि कोई घोटाला हुआ है और इसकी पहले ही CBI तीन बार जांच कर चुका है.

''हमें हर जगह से क्लीन चीट मिली लेकिन यह चौथी बार मुकदमा कराया गया. हमें न्यायालय पर विश्वास है कि हमारे साथ भी न्याय होगा."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

RJD सांसद मनोज कुमार झा ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर कहा, "अब कितने लोग माफी मांगेंगें? मांगेंगे या नहीं मागेंगे? जब वेंडेट्टा किसी केस को प्रेरित करता है तो उसका हश्र यही होता है. मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे नेतृत्व समेत जितने लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं सबका यही हश्र होगा.''

दोनों इस घोटाले के जनक थे- बीजेपी : इधर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने पर कहा, "सभी जानते हैं कि ये दोनों (अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया) इस घोटाले के जनक थे. ''

''दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि एक्साइज घोटाले के जनक अरविंद केजरीवाल थे. जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनकी भी गवाही होगी. सभी जानते हैं कि ये लोग इस घोटाले के मास्टर माइंड थे."- संजय जायसवाल, बीजेपी सांसद

'यह खुशी या दुख की बात नहीं' : बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा यह कोर्ट का फैसला है. यह खुशी या दुख की बात नहीं है. लोकतांत्रिक संस्थाओं के फैसले को मानना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए.

