'आंकड़े हमारे साथ.. 41 वोट पक्के', राज्यसभा चुनाव के मतदान के बीच तेजस्वी यादव का दावा
तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में आंकड़े हमारे साथ है. उन्होंने कहा कि 41 वोट पक्के हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : March 16, 2026 at 1:13 PM IST
पटना: बिहार की पांच सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मतदान करने के लिए विधानसभा पहुंचे. इस बीच उन्होंने दावा किया कि, हम लोग निश्चिंत हैं. आंकड़े हम लोगों के साथ हैं. AIMIM और बीएसपी ने हमारा समर्थन किया है.
"हमारे पास महागठबंधन से जुड़े विपक्ष के 41 विधायकों का समर्थन है, हमारे 41 वोट पक्के है. निश्चित रूप से, अगर हम जीतते हैं, तो यह सीट हमारी है और इसे अपने पास बनाए रखना हमारा संवैधानिक अधिकार है. परिस्थितियां भी हमारे साथ हैं." - तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी
पटना, बिहार: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, " ...चुनौती बड़ी थी हमें 6 वोटों की ज़रूरत थी और bjp को 3 वोटों की। फिर भी, aimim और बसपा के लोगों ने अपना समर्थन दिया..." pic.twitter.com/JAvYIEr6Fy— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 16, 2026
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, 'चुनौती बड़ी थी हमें 6 वोटों की जरूरत थी और भारतीय जनता पार्टी को 3 वोटों की. फिर भी, एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अपना समर्थन दिया.'
अब तक महागठबंधन के तीन विधायक अब तक वोट देने नहीं पहुंचे हैं. राष्ट्रीय जनता दल के ढाका विधायक फैसल रहमान नहीं पहुंचे हैं और उनका मोबाइल स्विच ऑफ है. इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के बाल्मीकि नगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा और फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास के मतदान करने नहीं पहुंचे हैं.
एडी सिंह को जीता पाएंगे तेजस्वी?: आरजेडी कैंडिडेट अमरेंद्र धारी सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजने के लिए तेजस्वी यादव खूब पसीन बहा रहे हैं. समर्थन के लिए उन्होंने एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए. उनको एआईएमआईएम के 5 विधायक का तो सपोर्ट मिल गया लेकिन अपने ही कई विधायक गायब हो गए हैं. ऐसे में एडी सिंह की जीत की राह मुश्किल नजर आ रही है.
कौन-कौन हैं उम्मीदवार?: 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं. एनडीए की तरफ से बीजेपी के नितिन नबीन और शिवेश कुमार राम, जेडीयू से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर के अलावे आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं, जबकि आरजेडी ने एक बार फिर अमरेंद्र धारी सिंह को कैंडिडेट बनाया है.
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