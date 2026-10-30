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'हमारे यहां से गद्दारी करके गए थे अनंत सिंह', तेजस्वी यादव का सनसनीखेज बयान

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना : एक तरफ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. उन्हें 1 दिसंबर से पहले सरेंडर करने का आदेश दिया गया है. वहीं दूसरी तरफ पुरानी बातों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने तंज कसा है. तेजस्वी ने कहा कि अनंत सिंह और उनकी धर्मप्त्नी जब आरोप लगा रहे थे कि सरकार फंसा रही है. फिर हमारे यहां से गए तो सरकार अच्छी हो गई थी. अब क्या हो रहा है यह तो वही बताएंगे.

दरअसल, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली महागठबंधन की रैली से पहले केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा. दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजों, मतगणना में पारदर्शिता, बेरोजगारी, महंगाई और राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा. तेजस्वी ने एमएलसी चुनाव में मिली जीत के लिए मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया.