'हमारे यहां से गद्दारी करके गए थे अनंत सिंह', तेजस्वी यादव का सनसनीखेज बयान
तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव के नतीजों को आधार बनाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को फिर दोहराया. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा.
Published : October 30, 2026 at 5:48 PM IST
पटना : एक तरफ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. उन्हें 1 दिसंबर से पहले सरेंडर करने का आदेश दिया गया है. वहीं दूसरी तरफ पुरानी बातों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने तंज कसा है. तेजस्वी ने कहा कि अनंत सिंह और उनकी धर्मप्त्नी जब आरोप लगा रहे थे कि सरकार फंसा रही है. फिर हमारे यहां से गए तो सरकार अच्छी हो गई थी. अब क्या हो रहा है यह तो वही बताएंगे.
दरअसल, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली महागठबंधन की रैली से पहले केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा. दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजों, मतगणना में पारदर्शिता, बेरोजगारी, महंगाई और राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा. तेजस्वी ने एमएलसी चुनाव में मिली जीत के लिए मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया.
MLC चुनाव में जीत पर मतदाताओं का आभार
तेजस्वी यादव ने कहा कि एमएलसी चुनाव में जिन बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, छात्रों, नौजवानों और मतदाताओं ने उन्हें समर्थन दिया है, उन सभी का वह धन्यवाद करते हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी सजगता के साथ काम किया. मतगणना केंद्रों पर मौजूद कार्यकर्ताओं की सक्रियता की वजह से कथित तौर पर वोटों की हेराफेरी की कोशिश सफल नहीं हो सकी.
बैलेट पेपर से चुनाव और वोट चोरी का आरोप
एमएलसी चुनाव के नतीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को फिर से उठाया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव में देरी तो होती है, लेकिन जहां आरजेडी जीत रही थी, वहां कुछ ज्यादा ही देरी हो रही थी. उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान साजिश की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की सजगता के कारण ऐसा नहीं हो सका.
''जब-जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, तब-तब हमारी पार्टी को सफलता मिली है. इस बार के एमएलसी चुनाव में एनडीए केवल तीन सीटों पर जीत दर्ज कर सका. यह नतीजा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों को सामने लाता है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
मतगणना केंद्रों पर CCTV नहीं होने का उठाया सवाल
तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव की मतगणना प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जिस केंद्र पर मतगणना हो रही थी, वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे. ऐसे में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि चुनाव जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में हर स्तर पर पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि किसी तरह की आशंका की गुंजाइश नहीं रहे.
अपराध, बेरोजगारी पर सरकार को घेरा
बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ा है, बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है और महंगाई से आम लोग परेशान हैं. भ्रष्टाचार बढ़ने और शिक्षा व्यवस्था के चौपट होने का भी उन्होंने आरोप लगाया. तेजस्वी ने कहा कि गरीब और आम जनता कई तरह की परेशानियों का सामना कर रही है, लेकिन सरकार इन समस्याओं का समाधान करने में नाकाम है.
नीतीश कुमार को लेकर पुराने दावे का किया जिक्र
तेजस्वी यादव ने बिहार की सत्ता में हुए बदलाव को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव के बाद से ही वह लगातार कहते आ रहे थे कि एनडीए के लोग नीतीश कुमार को केवल चेहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि उनकी ओर से पहले ही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और उन्हें केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.
संविधान और वोट के अधिकार का मुद्दा
तेजस्वी यादव ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर लोगों से आगे आने की अपील की. उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए. एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसी लड़ाई को लेकर विपक्ष दिल्ली पहुंच रहा है.
''जिन लोगों को संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है, उन्हें रामलीला मैदान पहुंचना चाहिए. इस रैली में वोट के अधिकार, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और एसआईआर जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाने की संभावना है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
अनंत सिंह मामले पर क्या बोले?
मोकामा विधायक अनंत सिंह से जुड़े मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि न्यायालय अपना काम कर रहा है. कौन क्या आरोप लगा रहा है और किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, यह न्यायालय के विचार का विषय है. उन्होंने इस मामले में किसी तरह की विस्तृत राजनीतिक टिप्पणी करने से परहेज किया.
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