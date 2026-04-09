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'बिहार में महाचौपट राज..' अररिया में सिर धड़ से अलग करने पर तेजस्वी ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल

बिहार के अररिया में सिर धड़ से अलग कर हत्या करने वाले आरोपी को भी भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला जिसपर सियासत शुरू हो गई-

अररिया हत्याकांड पर सियासत शुरू
अररिया हत्याकांड पर सियासत शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 9, 2026 at 9:05 PM IST

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पटना : बिहार के अररिया में हुए खौफनाक वारदात पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने राज्य सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. तेजस्वी यादव ने कहा कि फारबिसगंज में एक शख्स ने बीच बाजार दूसरे शख्स का गला काट दिया और सैकड़ों लोगों के बीच उसका सिर लेकर घूमता रहा. लेकिन इस बीच पुलिस कानून व्यवस्था संभालने की जगह जान बचाती दिखी.

कहां है बिहार में कानून का राज? : तेजस्वी यादव ने इस वारदात को बिहार में महाचौपट राज बताया. उन्होंने कहा कि यह घटना साफ दिखा रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था किस हद तक बदहाल हो चुकी है. उन्होंने बिना धुरंधर फिल्म का नाम लिए बताया कि जैसा उस फिल्म में दिखाया गया है ठीक उसी तर्ज पर बीजेपी समाज में जहर घोलने का काम कर रही है. उसी जहरीली खेती का खामियाजा अब दिखना भी शुरू हो चुका है.

''बिहार में एनडीए राज नहीं, महाचौपट राज है. नरेंद्र मोदी पाँच साल बाद चुनावों में आकर फिर भी जंगलराज का बेसुरा राग गायेंगे. एक बात सिर काट कर घूमने का दृश्य अभी हाल ही में आई प्रोपगंडा फ़िल्म का दृश्य था, भाजपा सरकार अपने प्रोपेगेंडा के लिए जो ज़हर समाज में भर रही है. ये भी दिल दहलाने वाला है. ज़हर की खेती का खामियाजा अब दिखना शुरू हो चुका है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

सिर धड़ से अलग किया तो भीड़ ने मार डाला : अररिया के एसपी जितेन्द्र कुमार ने वारदात को लेकर अपडेट दिया. एसपी ने बताया कि पार्किंग विवाद में तू-तू मैं-मैं शुरू हुई और सत्तू दुकानदार ने पिकअप ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया. उसने उसकी गर्दन को बेरहमी से काट दिया. पुलिस की टीम को जैसे ही हत्या की सूचना मिली दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. आरोपी हत्या करके कुछ दूरी पर छिपा था, जहां लोगों की भीड़ ने घेरकर पिटाई की. उसमें वह जख्मी हो गया और उसे लेकर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची जहां उसकी मौत की पुष्टि डॉक्टरों ने की.

"पुलिस को सुबह-सुबह कॉल आया कि फॉरबिसगंज में एक व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी गई है. पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. मैं खुद वहां कैंप कर रहा था. कुछ दूरी पर आरोपी को गुस्साए लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई की. मारपीट में वह गंभीर हो गया जिसे पुलिस की टीम किसी तरह अस्पताल लेकर पहुंची. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया."- जितेन्द्र कुमार, एसपी अररिया.

जितेन्द्र कुमार, एसपी अररिया.
जितेन्द्र कुमार, एसपी अररिया. (ETV Bharat)

सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश : पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार ने कहा कि जो लोग भी घटना में शामिल थे. वायरल हो रहे वीडियो और अररिया में जगह-जगह लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर रहे हैं. हम उनपर सख्त कार्रवाई करेंगे. कोई भी दोषी पुलिस कार्रवाई में बख्शा नहीं जाएगा.

किसी भी परिस्थिति में हिंसा स्वीकार्य नहीं : अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि यह केवल दो जिंदगियों की मौत नहीं बल्कि कानून व्यवस्था के प्रति चुनौती का गंभीर संकेत है. बीजेपी सांसद ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा और भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा स्वीकार्य नहीं हो सकती. न्याय देने का काम सिर्फ कानून का है. उन्होंने हत्याकांड के निष्पक्ष जांच की मांग की है.

''यह घटना केवल दो जिंदगियों का दुखद अंत नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती असहिष्णुता और कानून व्यवस्था के प्रति चुनौती का गंभीर संकेत है. किसी भी परिस्थिति में हिंसा और भीड़ द्वारा न्याय (मॉब लिंचिंग) स्वीकार्य नहीं हो सकता. न्याय देने का अधिकार केवल कानून और न्यायिक व्यवस्था को है.''- प्रदीप सिंह, अररिया सांसद, बीजेपी

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