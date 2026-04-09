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'बिहार में महाचौपट राज..' अररिया में सिर धड़ से अलग करने पर तेजस्वी ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल

पटना : बिहार के अररिया में हुए खौफनाक वारदात पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने राज्य सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. तेजस्वी यादव ने कहा कि फारबिसगंज में एक शख्स ने बीच बाजार दूसरे शख्स का गला काट दिया और सैकड़ों लोगों के बीच उसका सिर लेकर घूमता रहा. लेकिन इस बीच पुलिस कानून व्यवस्था संभालने की जगह जान बचाती दिखी.

कहां है बिहार में कानून का राज? : तेजस्वी यादव ने इस वारदात को बिहार में महाचौपट राज बताया. उन्होंने कहा कि यह घटना साफ दिखा रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था किस हद तक बदहाल हो चुकी है. उन्होंने बिना धुरंधर फिल्म का नाम लिए बताया कि जैसा उस फिल्म में दिखाया गया है ठीक उसी तर्ज पर बीजेपी समाज में जहर घोलने का काम कर रही है. उसी जहरीली खेती का खामियाजा अब दिखना भी शुरू हो चुका है.

''बिहार में एनडीए राज नहीं, महाचौपट राज है. नरेंद्र मोदी पाँच साल बाद चुनावों में आकर फिर भी जंगलराज का बेसुरा राग गायेंगे. एक बात सिर काट कर घूमने का दृश्य अभी हाल ही में आई प्रोपगंडा फ़िल्म का दृश्य था, भाजपा सरकार अपने प्रोपेगेंडा के लिए जो ज़हर समाज में भर रही है. ये भी दिल दहलाने वाला है. ज़हर की खेती का खामियाजा अब दिखना शुरू हो चुका है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

सिर धड़ से अलग किया तो भीड़ ने मार डाला : अररिया के एसपी जितेन्द्र कुमार ने वारदात को लेकर अपडेट दिया. एसपी ने बताया कि पार्किंग विवाद में तू-तू मैं-मैं शुरू हुई और सत्तू दुकानदार ने पिकअप ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया. उसने उसकी गर्दन को बेरहमी से काट दिया. पुलिस की टीम को जैसे ही हत्या की सूचना मिली दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. आरोपी हत्या करके कुछ दूरी पर छिपा था, जहां लोगों की भीड़ ने घेरकर पिटाई की. उसमें वह जख्मी हो गया और उसे लेकर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची जहां उसकी मौत की पुष्टि डॉक्टरों ने की.

"पुलिस को सुबह-सुबह कॉल आया कि फॉरबिसगंज में एक व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी गई है. पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. मैं खुद वहां कैंप कर रहा था. कुछ दूरी पर आरोपी को गुस्साए लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई की. मारपीट में वह गंभीर हो गया जिसे पुलिस की टीम किसी तरह अस्पताल लेकर पहुंची. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया."- जितेन्द्र कुमार, एसपी अररिया.