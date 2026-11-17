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बिहार के दो विधान परिषद सदस्य की सदस्यता रद्द करवाने पहुंचे तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव और रामवचन राय ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में दो निर्दलीय विधान पार्षदों की सदस्यता को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता का मामला अब राजनीतिक लड़ाई से आगे बढ़कर संवैधानिक बहस का विषय बन गया है. चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े, जीत हासिल की और फिर बीजेपी के साथ खड़े नजर आए.

तेजस्वी यादव विधान परिषद सभापति के पास पहुंचे