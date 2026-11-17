बिहार के दो विधान परिषद सदस्य की सदस्यता रद्द करवाने पहुंचे तेजस्वी यादव
Tejashwi Yadav MLC Matter: दो एमएलसी की सदस्यता पर सियासी संग्राम, सदस्यता रद्द कराने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने सौंपा ज्ञापन. रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिन्हा.
Published : November 17, 2026 at 8:09 PM IST
पटना : बिहार में दो निर्दलीय विधान पार्षदों की सदस्यता को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता का मामला अब राजनीतिक लड़ाई से आगे बढ़कर संवैधानिक बहस का विषय बन गया है. चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े, जीत हासिल की और फिर बीजेपी के साथ खड़े नजर आए.
तेजस्वी यादव विधान परिषद सभापति के पास पहुंचे
बीजेपी की ओर से दोनों नेताओं के पार्टी में शामिल होने की घोषणा भी की गई, हालांकि बाद में इसे केवल समर्थन देने का मामला बताया गया. विपक्ष का आरोप है कि यह सब संविधान की दसवीं अनुसूची में शामिल दल-बदल विरोधी कानून का खुला उल्लंघन है. आरजेडी, कांग्रेस और जन सुराज पहले ही इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं. अब तेजस्वी यादव ने खुद विधान परिषद के सभापति से मुलाकात कर दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है.
सौंपा लिखित ज्ञापन
मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधान परिषद के सभापति रामवचन राय से मुलाकात की. इस मुलाकात का मकसद साफ था. दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर संवैधानिक कार्रवाई की पहल करना. तेजस्वी यादव ने सभापति को लिखित ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. आरजेडी का कहना है कि यह संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत लागू दल-बदल विरोधी कानून का उल्लंघन है.
विधान परिषद के माननीय सभापति श्री रामवचन राय जी से मुलाकात कर दो निर्दलीय एमएलसी श्री बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये दोनों निर्दलीय जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गए हैं जो संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के खिलाफ है। बीजेपी संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। तुरंत प्रभाव से इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 17, 2026
बीजेपी पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप
ज्ञापन सौंपने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा. उनका आरोप है कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर रही है. निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जनता का समर्थन हासिल करने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होना दल-बदल कानून के दायरे में आता है. ऐसे में दोनों नेताओं की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द होनी चाहिए. तेजस्वी यादव का कहना है कि जब संविधान में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं, तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है?
दरअसल, बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर हुए चुनाव के दौरान तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राहुल राज ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था. दोनों ने जीत हासिल की. खास बात यह रही कि दोनों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एनडीए समर्थित उम्मीदवारों को शिकस्त दी थी.
चुनाव परिणाम आने के कुछ ही दिनों बाद 31 अक्टूबर को दोनों नेता बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे. वहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में दोनों ने बीजेपी के समर्थन और पार्टी से जुड़ने की घोषणा की. दोनों नेताओं की तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें वे बीजेपी का गमछा पहने और पार्टी की सदस्यता से जुड़ी पर्चियां लिए नजर आए. बीजेपी की ओर से भी दोनों के पार्टी में शामिल होने को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी. इसी घटनाक्रम ने पूरे विवाद को जन्म दिया.
क्या कहता है संविधान का दसवीं अनुसूची वाला कानून?
इस पूरे विवाद के केंद्र में भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची है. वर्ष 1985 में दल-बदल की राजनीति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी. इसे आम तौर पर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है. इस कानून के पैरा 2 के उपबंध 2 में निर्दलीय निर्वाचित सदस्य को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है.
इसके मुताबिक, यदि कोई सदस्य निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होता है और चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है. यहां नामांकन के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के लिए छह महीने वाला प्रावधान लागू नहीं होता. इसलिए आरजेडी का दावा है कि वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के मामले में यह प्रावधान सीधे तौर पर लागू होता है. हालांकि, इस मामले में अंतिम निष्कर्ष तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और सभापति के निर्णय पर निर्भर करेगा.
'बीजेपी को समर्थन दिया, पार्टी ज्वाइन नहीं की'
हालांकि विवाद बढ़ने के बाद वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की ओर से अपने रुख में बदलाव भी देखने को मिला. दोनों नेताओं ने बाद में यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है, न कि औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कहा था कि दोनों नेताओं ने एनडीए की कार्यशैली और सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर समर्थन देने का निर्णय लिया है.
वंशीधर ब्रजवासी का कहना था कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत के बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया, ताकि शिक्षकों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रभावी तरीके से उठा सकें. वहीं राहुल राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर एनडीए को समर्थन देने की बात कही थी.
यही वह बिंदु है जहां से पूरा मामला कानूनी पेचीदगी में उलझ गया है. विपक्ष का सवाल है कि यदि दोनों नेताओं ने सिर्फ समर्थन दिया है तो फिर बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम क्यों आयोजित हुआ? सदस्यता की पर्चियां क्यों जारी की गईं? पार्टी की ओर से उन्हें शामिल किए जाने की प्रेस विज्ञप्ति क्यों जारी की गई? आरजेडी का कहना है कि बाद में बयान बदल देने से पहले की गई घोषणा और सामने आए साक्ष्यों की अहमियत खत्म नहीं हो जाती.
पहले भी सभापति के सामने उठ चुका है मामला
यह पहली बार नहीं है जब दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता को लेकर विधान परिषद के सभापति के सामने मामला पहुंचा है. इससे पहले भी विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे पर शिकायत और ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं. जन सुराज पार्टी ने भी दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सभापति रामवचन राय से मुलाकात की थी. पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि दोनों नेताओं ने चुनाव जीतने के 72 घंटे के भीतर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की. इसके समर्थन में तस्वीरें, वीडियो और अन्य दस्तावेज भी सौंपे गए थे.
इसके बाद 4 नवंबर को महागठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने भी सभापति से मुलाकात कर दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई थी. इस प्रतिनिधिमंडल में आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत विपक्षी दलों के नेता शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने भी दसवीं अनुसूची के पैरा 2(2) का हवाला देते हुए दोनों विधान पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने यहां तक कहा था कि यदि सदस्यता रद्द नहीं होती है तो पार्टी न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकती है. यानी इस मामले में विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है. अब तेजस्वी यादव की ताजा मुलाकात को उसी राजनीतिक और संवैधानिक लड़ाई की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है.
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मामला कोर्ट तक ले जाने की तैयारी
तेजस्वी यादव की इस मुलाकात के बाद यह भी साफ हो गया है कि आरजेडी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है. पार्टी की रणनीति है कि पहले विधान परिषद के सभापति के सामने संवैधानिक आधार पर कार्रवाई की मांग रखी जाए. यदि इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती है तो विपक्ष न्यायिक विकल्पों पर भी विचार कर सकता है. तेजस्वी यादव ने इस मामले में न्यायिक लड़ाई की संभावना भी जताई है.
इस पूरे घटनाक्रम को बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता. दोनों निर्दलीय विधान पार्षदों ने चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को हराया था. ऐसे में चुनाव जीतने के बाद उनका बीजेपी के करीब जाना विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया. आरजेडी इसे जनादेश के साथ धोखा बता रही है, जबकि बीजेपी और दोनों विधान पार्षदों का पक्ष है कि उन्होंने सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है.
फिलहाल पूरे मामले में सबकी निगाहें विधान परिषद के सभापति के अगले कदम पर टिकी हैं. क्या तेजस्वी यादव के ज्ञापन के बाद इस मामले में कोई औपचारिक कार्रवाई शुरू होगी? क्या दोनों विधान पार्षदों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा? क्या बीजेपी की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति, सदस्यता की पर्चियां और सामने आए वीडियो निर्णायक साक्ष्य साबित होंगे? या फिर दोनों नेताओं का यह तर्क स्वीकार किया जाएगा कि उन्होंने केवल सरकार को समर्थन दिया है, पार्टी की सदस्यता नहीं ली?
इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है. लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता का मामला अभी जल्दी शांत होने वाला नहीं है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सभापति इस पर क्या निर्णय लेते हैं और विपक्ष अपनी कानूनी लड़ाई को किस मुकाम तक ले जाता है.
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