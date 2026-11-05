'अपनी जान की जिम्मेवार जनता खुद होगी.. CM लगवा दें हर जगह बोर्ड', तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला
Tejashwi Yadav Madhubani Visit: तेजस्वी यादव ने मधुबनी गोलीकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने सीएम पर हमला बोला. रिपोर्ट- राजकुमार झा
Published : November 5, 2026 at 6:49 PM IST
मधुबनी: पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी में एएसआई की गोली से मौत मामले पर राज्य सरकार और पुलिस-प्रशासन को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है. जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही आम जनता की जान ले रही है. नेता प्रतिपक्ष ने बलिराजगढ़ गांव पहुंचकर मृतक अशोक यादव के परिवार से मुलाकात की और इंसाफ का भरोसा दिलाया.
तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को वैधानिक चेतावनी के साथ हर जगह यह बोर्ड लगवा देना चाहिए कि जनता अपनी जान की जिम्मेवार खुद होगी. जुल्मी बिहार पुलिस से न्याय की उम्मीद अपने जोखिम पर करें. उन्होंने आरोप लगाया है कि जब से सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बने हैं, तब से अपराध बढ़ गए हैं, पुलिस भी अपराधी हो गई है.
बिहार के नकारे निकम्मे और आपराधिक प्रवृति के मुख्यमंत्री को जनहित में हर गाँव टोला-टोला, गली-गली बड़े-बड़े वैधानिक चेतावनी बोर्ड लगवा देने चाहिए जिसपर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हो कि:- “जनता अपनी जान की जिम्मेवार ख़ुद होगी। जुल्मी बिहार पुलिस से न्याय की उम्मीद अपने जोखिम पर करे क्योंकि 7 हत्या आरोपी मुख्यमंत्री बनने के बाद से बिहार पुलिस घोर अपराधी बन चुकी है।” 📍दरभंगा, बिहार— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 5, 2026
"बिहार के नकारे निकम्मे और आपराधिक प्रवृति के मुख्यमंत्री को जनहित में हर गांव टोला-टोला, गली-गली बड़े-बड़े वैधानिक चेतावनी बोर्ड लगवा देने चाहिए जिसपर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हो कि जनता अपनी जान की जिम्मेवार खुद होगी. जुल्मी बिहार पुलिस से न्याय की उम्मीद अपने जोखिम पर करे, क्योंकि 7 हत्या आरोपी मुख्यमंत्री बनने के बाद से बिहार पुलिस घोर अपराधी बन चुकी है."- तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मधुबनी के बलिराजगढ़ में पिकेट पर तैनात ASI चंद्रमोहन सिंह ने दुष्कर्म को अंजाम देने की कोशिश की. वहां सिपाहियों ने आपसी तालमेल और जानकारी से गोली चलाने और हत्या करने के बावजूद दोषी को भगाने में मदद किया.
आरजेडी नेता ने कहा कि एएसआई चंद्र मोहन सिंह पहले भी दो युवकों को जानबूझकर डायल 112 की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर चुका था लेकिन इस मामले को हादसा बताकर उसे बचा लिया गया था. उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि पूरी बिहार पुलिस आपराधिक और भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोगों से भरी हुई है. वहीं सम्राट चौधरी ने अपने गैर जिम्मेदार बयानों से इस आपराधिक प्रवृत्ति और एक जाति विशेष के प्रति घृणा को जानबूझकर और हवा दिया है.
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अपराध और क्राइम वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, 'अभी अनपढ़ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्राइम और अपराध का अंतर पढ़ने और गढ़ने की कोशिश ही कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधी और पुलिस वाले बिहारवासियों को मारे जा रहे हैं.'
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