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'अपनी जान की जिम्मेवार जनता खुद होगी.. CM लगवा दें हर जगह बोर्ड', तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को वैधानिक चेतावनी के साथ हर जगह यह बोर्ड लगवा देना चाहिए कि जनता अपनी जान की जिम्मेवार खुद होगी. जुल्मी बिहार पुलिस से न्याय की उम्मीद अपने जोखिम पर करें. उन्होंने आरोप लगाया है कि जब से सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बने हैं, तब से अपराध बढ़ गए हैं, पुलिस भी अपराधी हो गई है.