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'AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया?', DGP से मिलकर तेजस्वी यादव ने की एक्शन की मांग

तेजस्वी यादव ने छात्र आंदोलन के दौरान एके-47 से फायरिंग मामले में डीजीपी से कार्रवाई की मांग की है. राजीव रंजन पाठक की रिपोर्ट..

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव ने डीजीपी से मुलाकात की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 5:17 PM IST

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पटना: आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सरदार पटेल भवन पहुंचकर पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर तीन छात्रों पर एके-47 से गोली चलाए जाने के मामले को गंभीर बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.

डीजीपी से मिले नेता प्रतिपक्ष: तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले से डीजीपी को अवगत कराया है. उन्होंने कहा कि डीजीपी विनय कुमार ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है. छात्र आंदोलन के दौरान वास्तव में एके-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल हुआ है तो इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

'सम्राट चौधरी और अमित शाह जवाब दें': मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर ही पुलिस द्वारा एके-47 का इस्तेमाल किया गया. यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने अपने इस आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किया.

"देश की जनता जानना चाहती है कि एके-47 चलाने का आदेश किसने दिया? क्या सम्राट चौधरी जी ने दिया या अमित शाह जी ने आदेश दिया. मुख्यमंत्री चुप हैं और गृहमंत्री गायब हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं. जब तक कार्रवाई नहीं होती है, जब तक न्याय नहीं होगा, हमलोग चुप नहीं बैठेंगे."- तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल

तेजस्वी यादव ने बताया कि उनकी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को भी उन तीनों छात्रों के परिजनों से मिलने गया है, जिनके बारे में गोली लगने की बात कही जा रही है. उन्होंने कहा कि इससे पहले वह स्वयं भी घायल छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं और उनकी स्थिति की जानकारी ली थी.

'एसपी के खिलाफ हो कार्रवाई': नेता प्रतिपक्ष ने संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की. उनका कहना था कि यदि पूरे घटनाक्रम में पुलिस की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है.

राज्य सरकार पर हमला: आरजेडी नेता ने बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है और सरकार हालात संभालने में विफल साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि आम लोगों के साथ-साथ छात्र भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं.

क्या है मामला?: दरअसल, 25 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सिवान में एके-47 राइफल का इस्तेमाल हुआ था. हालांकि बाद में एसपी पूरन कुमार झा ने आरोपी सिपाही अभिषेक कुमार को निलंबित कर दिया है.

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