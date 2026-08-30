'दम है तो इस्तीफा देकर सामान्य सीट से चुनाव लड़ें चिराग और मांझी', आरक्षण पर तेजस्वी ने दी चुनौती
तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को इस्तीफा देकर सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है. रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : August 30, 2026 at 7:07 PM IST
पटना: इन दिनों आरक्षण की समीक्षा को लेकर दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग छिड़ी है. दोनों एक-दूसरे को इस्तीफा देने की चुनौती दे रहे हैं. इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं में किसी को भी आरक्षण पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दोनों सरकार में हैं और लगातार आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं.
चिराग-मांझी को कुशवाहा: तेजस्वी ने कहा कि आरक्षित कोटे से जीते चिराग पासवान और जीतनराम मांझी मोदी सरकार में मंत्री बने हुए हैं. संविधान और आरक्षण विरोधियों की गोद में बैठ सत्ता का चरम सुख प्राप्त कर रहे है. इन्हें समाज और वैचारिकी से कोई लेना-देना नहीं है. अगर आरक्षण से इन दोनों को सख्त नफरत है तो गैर आरक्षित सीटों से चुनाव लड़कर देख लें, ज्ञान चक्षु खुल जाएंंगे.
"लुकाछुपी ना खेलें. अगर दम है तो इस्तीफा दे दें ये लोग अपनी आरक्षित सीट से और जनरल सीट से चुनाव लड़कर देख लें. सबसे ज्यादा फायदा भी उठाएंगे. मलाई भी खाएंगे और बहस भी करेंगे. कोई पैदा नहीं हुआ है जो आरक्षण को खत्म कर देंगे."- तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी
एनडीए दलों पर भड़के: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आरक्षण विरोधी बीजेपी के साथ रहते नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जी की पार्टियों की क्या स्पष्ट विचारधारा है, यह कोई नहीं जानता? उन्होंने कहा कि अगर ये पार्टियां आरक्षण समर्थक हैं तो हमारी सरकार में बिहार में बढ़ाई गयी 65 फीसदी आरक्षण सीमा को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कराते?
तेजस्वी ने कहा, 'ये घोर अवसरवादी और सुविधाभोगी नेता आरक्षण बढ़वायेंगे नहीं, विचारधारा की राजनीति करेंगे नहीं केवल और केवल मंत्री पद, सुरक्षा और बंगला प्राप्त करने के लिए येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहेंगे.'
बीजेपी-आरएसएस पर हमला: पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि मोहन भागवत ने भी पहले आरक्षण समीक्षा की बात की थी, बिहार ने कान पकड़ कर अच्छे से उठक-बैठक करवा दी थी. अब फिर करेंगे तो बिहारे के लोग सबक सिखा देंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई पैदा नहीं हुआ, जो आरक्षण को खत्म कर दे.
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