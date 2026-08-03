ETV Bharat / state

बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट से पहले हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे तेजस्वी यादव, मांगी मन्नत

बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम आने से ठीक पहले राजद कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की.

tejashwi yadav in harihar nath temple sonpur
हरिहर नाथ मंदिर में तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 3, 2026 at 9:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सारण: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के महत्वपूर्ण रिजल्ट से ठीक पहले राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन किए और विशेष पूजा-अर्चना की. सावन के पहले सोमवार के इस पावन अवसर पर उन्होंने विधि-विधान के साथ बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद लिया और राज्य की जनता के लिए सुख-समृद्धि की कामना की.

कांवरियों की सुविधा के लिए प्रशासन से अपील: दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है और मैं सभी लोगों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं. तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बहुत से लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन से उम्मीद है कि किसी को कोई तकलीफ न हो और बाबा की कृपा सब लोगों पर बनी रहे.

tejashwi yadav in harihar nath temple sonpur
हरिहर नाथ मंदिर में तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी: सोमवार को बांकीपुर उप चुनाव को लेकर मतगणना हो रही है. 30 जुलाई को इस सीट के लिए वोटिंग हुई थी. इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है. राजद की ओर से रेखा गुप्ता, बीजेपी की ओर से नीरज सिन्हा और जन सुराज की ओर से प्रशांत किशोर के बीच तीखा मुकाबला है.

राजद प्रत्याशी की जीत का दावा: 30 जुलाई को वोटिंग खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि बांकीपुर सीट पर राजद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जीत हो रही है. उन्होंने कहा था कि रेखा गुप्ता को हर जाति धर्म और तबके का वोट मिला है. इसलिए हमारी जीत पक्की है.

नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट: इस सीट पर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन की जीत हुई थी. नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इस सीट से इस्तीफा दे दिए थे. इसके बाद से सीट खाली थी. इसलिए इसको लेकर उपचुनाव हुआ. 3 अगस्त सोमावार को रिजल्ट आना है. पटना एएन कॉलेज में मतों की गिनती जारी है. रिजल्ट पर सभी की नजर टिकी है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

SAWAN FIRST SOMWAR 2026
हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे तेजस्वी यादव
बांकीपुर उपचुनाव
BANKIPUR BY ELECTION RESULT
TEJASHWI YADAV HARIHAR NATH TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.