एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र, तेजस्वी यादव ने बताया 'सॉरी पत्र'

पटना: एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. एनडीए के घोषणा पत्र को लेकर विपक्षी दल निशाना साध रहा है. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव ने एनडीए के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि इसे 26 सेकंड में क्यों जारी किया गया.

संकल्प पत्र नहीं, सॉरी पत्र: पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी गठबंधन का घोषणा पत्र केवल 26 सेकंड में जारी किया गया. उन्होंने कहा कि एनडीए को बिहार के लिए संकल्प पत्र नहीं, सॉरी पत्र लाना चाहिए. 14 करोड़ जनता के लिए सॉरी पत्र.

तेजस्वी यादव, सीएम उम्मीदवार, महागठबंधन (Etv Bharat)

घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा: तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल इनका मैनिफेस्टो उनके बिहार से 20 साल से निरंतर किए जा रहे झूठ, धोखे और जुमलों का रिपोर्ट कार्ड है और कुछ नहीं. हर साल इनका नया घोषणा पत्र आता है और उनकी नई घोषणाओं को देखकर पिछली घोषणाएं पूछती हैं कि भैया, हमारा क्या हुआ? हमें क्यों पूरा नहीं किया?

मिड डे मील पर सवाल: तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार के घोषणा पत्र में मिड डे मील को लेकर की गई घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन्होंने कहा है कि बच्चों को मिड डे मील में पौष्टिक आहार देंगे. मतलब ये मानते हैं कि अभी तक बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दे रहे थे. ये तो एकदम बेसिक बात थी न? यानी कि बेसिक जरूरतें ये पूरा नहीं कर पाए. आज 20 साल के शोषण के बाद ये एक जूनियर केजी वाला मैनिफेस्टो लेकर आए हैं.