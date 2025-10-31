एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र, तेजस्वी यादव ने बताया 'सॉरी पत्र'
एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. तेजस्वी यादव ने इसे सॉरी पत्र बताया है.
पटना: एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. एनडीए के घोषणा पत्र को लेकर विपक्षी दल निशाना साध रहा है. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव ने एनडीए के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि इसे 26 सेकंड में क्यों जारी किया गया.
संकल्प पत्र नहीं, सॉरी पत्र: पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी गठबंधन का घोषणा पत्र केवल 26 सेकंड में जारी किया गया. उन्होंने कहा कि एनडीए को बिहार के लिए संकल्प पत्र नहीं, सॉरी पत्र लाना चाहिए. 14 करोड़ जनता के लिए सॉरी पत्र.
घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा: तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल इनका मैनिफेस्टो उनके बिहार से 20 साल से निरंतर किए जा रहे झूठ, धोखे और जुमलों का रिपोर्ट कार्ड है और कुछ नहीं. हर साल इनका नया घोषणा पत्र आता है और उनकी नई घोषणाओं को देखकर पिछली घोषणाएं पूछती हैं कि भैया, हमारा क्या हुआ? हमें क्यों पूरा नहीं किया?
मिड डे मील पर सवाल: तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार के घोषणा पत्र में मिड डे मील को लेकर की गई घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन्होंने कहा है कि बच्चों को मिड डे मील में पौष्टिक आहार देंगे. मतलब ये मानते हैं कि अभी तक बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दे रहे थे. ये तो एकदम बेसिक बात थी न? यानी कि बेसिक जरूरतें ये पूरा नहीं कर पाए. आज 20 साल के शोषण के बाद ये एक जूनियर केजी वाला मैनिफेस्टो लेकर आए हैं.
20 साल में स्कूल बेहाल: एनडीए के मैनिफेस्टो में स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई है. इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कह रहे हैं कि स्कूलों का कायाकल्प करेंगे? यानी कि बीस साल में इतना भी नहीं कर पाए. इन्हें बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए.
एनडीए का घोषणा पत्र और चुनावी सरगर्मी: एनडीए (जिसमें जेडीयू, भाजपा और सहयोगी दल शामिल हैं) ने अपना घोषणा पत्र पटना में एक समारोह में जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेता मौजूद थे. घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मिड डे मील में सुधार जैसी बातें शामिल हैं. यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए का विजन डॉक्यूमेंट है, जो 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होने वाले मतदान से पहले जारी किया गया.
विपक्षी महागठबंधन (आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल) इसे पुरानी घोषणाओं की पुनरावृत्ति बता रहा है. 2020 चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं. इस बार दोनों गठबंधन पूर्ण बहुमत (122 सीटें) के लिए जोर लगा रहे हैं. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.
