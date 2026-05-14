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तेजस्वी यादव को मिली जमानत, सरकार और प्रशासन पर लगाया आरोप

पटना : 6 साल पुराने मामले में तेजस्वी यादव को जमानत मिल गई है. गुरुवार को तेजस्वी यादव एमपी/एमएलए कोर्ट पहुंचे. विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत में उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जमानत की मांग की. न्यायाधीश ने उनकी मांग को माना. अदालत ने तेजस्वी यादव को जमानत दे दी.

तेजस्वी यादव के मिली जमानत : जमानत मिलने के बाद कोर्ट से बाहर निकलने पर तेजस्वी यादव ने कोविड काल ने कहा कि कोरोना महामारी के समय प्रशासन द्वारा उन पर जबरदस्ती मुकदमा दर्ज किया गया था. उन्होंने कहा कि उस दौर में जनता की समस्याओं को लेकर किए गए धरना-प्रदर्शन के कारण प्रशासन ने कार्रवाई की थी.

तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

''कोविड के समय प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती मुझ पर मुकदमा किया गया था. जनप्रतिनिधि होने के नाते जो जन समस्याएं थीं, उसी को लेकर हमने धरना-प्रदर्शन किया था. इसी मामले को लेकर केस दर्ज किया गया था.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

सरकार और प्रशासन पर लगाया आरोप : तेजस्वी यादव ने कहा कि कोविड काल देश और बिहार के लिए बेहद कठिन समय था. उस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर और कामगार दूसरे राज्यों से पैदल बिहार लौट रहे थे. कई मजदूर रास्ते में हादसों और परेशानियों का शिकार हो रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकार और प्रशासन की ओर से प्रवासी मजदूरों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उस समय ट्रेन और परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण हजारों लोग पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़े थे. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने और उनकी पार्टी के नेताओं ने मजदूरों, गरीबों और आम लोगों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई थी. इसी सिलसिले में धरना-प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए थे.