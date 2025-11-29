ETV Bharat / state

'रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे', 3 घंटे की बैठक के बाद तेजस्वी यादव चुने गए महागठबंधन विधायक दल के नेता

पटना : बिहार विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है. विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आज तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड पर महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई. तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई. बैठक में राजद कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के विधायक मौजूद रहे. लगभग 3 घंटे तक बैठक चली.

तेजस्वी महागठबंधन विधायक दल के नेता : महागठबंधन के सभी घटक दलों के विधायकों ने तेजस्वी यादव को गठबंधन के विधायक दल का नेता चुना. कांग्रेस के विधान पार्षद समीर कुमार सिंह ने बताया कि आज की बैठक में विधानसभा के सत्र को लेकर चर्चा हुई. गठबंधन के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुना.

बैठक के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

रचनात्मक विपक्ष की भूमिका : कांग्रेस के विधान पार्षद समीर कुमार सिंह ने बताया कि आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान करते हुए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे. तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को चुनाव परिणाम से हतोत्साहित नहीं होने को कहा.

"आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया की जनता की समस्याओं को वह सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम करेंगे. चुनाव में हुई धांधली पर जनता के बीच में जाने की जरूरत है. आने वाले समय में गठबंधन के सभी घटक दल जनता के बीच में जाकर चुनाव में हुई धांधली से लोगों को अवगत करवाएंगे."- समीर कुमार सिंह, विधान परिषद सदस्य, कांग्रेस