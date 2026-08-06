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RJD की सभी इकाई भंग, बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा फैसला

बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सभी इकाई को भंग कर दिया है. पढ़ें रंजीत कुमार की रिपोर्ट..

Tejashwi Yadav
बांकीपुर उपचुनाव के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 6, 2026 at 8:10 PM IST

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पटना: बांकीपुर उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल में महासंग्राम छिड़ा हुआ है. आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो चुकी है और पार्टी नेताओं में जुबानी जंग चल रही है. मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने मोर्चा खोल दिया है. उनका निशाना मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव पर है. इस बीच अचानक कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी की तमाम इकाइयों को भंग करने का फैसला लिया है.

राष्ट्रीय जनता दल ने लिया बड़ा फैसला: बांकीपुर में करारी हार और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने 6 अगस्त 2026 को कार्यालय आदेश जारी कर प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक की सभी संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है.

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आरजेडी की सभी इकाइयां भंग (ETV Bharat)

इस आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से हुए परामर्श के बाद लिया गया है. इसके साथ ही 22 जनवरी 2025 को जारी पुराने कार्यालय आदेश (पत्रांक-101) को भी निरस्त करने का फैसला लिया गया है.

मंगनी लाल मंडल ने जारी किया पत्र: प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 'प्रदेश स्तर से लेकर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की सभी संगठनात्मक इकाइयों के साथ-साथ विभिन्न प्रकोष्ठों एवं अन्य संबद्ध संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है.'

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्यभर में नई संगठनात्मक संरचना के गठन के लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. यानी पार्टी अब नए सिरे से संगठन खड़ा करेगी.

सवर्ण वोटरों पर डोरे डालने की तैयारी: बांकीपुर उप चुनाव के बाद बिहार में उथल-पुथल का माहौल है. सवर्ण समुदाय एनडीए से नाराज है. ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल उन पर डोरे डालने के कोशिश कर सकता है. संगठन इसलिए भंग किया जा रहा है कि भाजपा के नाराज वोटरों को लुभाया जा सके और अपने खेमे में लाया जा सके.

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