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'किसके आदेश पर AK-47 से गोली चलाई..' तेजस्वी का सवाल और क्या है सिवान में AK-47 गोलीकांड की कहानी

क्या है सिवान गोलीकांड?: सिवान में 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग की गई थी. पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, शहर के जेपी चौक पर प्रदर्शनकारियों ने ड्यूटी पर तैनात टीम को घेर लिया था. हालात बिगड़ने पर सिपाही अभिषेक कुमार ने हवा में चार राउंड फायरिंग की. यह फायरिंग केवल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई थी.

''छात्रों को सिर माथे पर बिठाने वाली सरकार हैं और छात्रों के भविष्य के लिए किसी भी हद तक जाने वाली सरकार हैं. इसलिए तेजस्वी यादव के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए. या किसी भी पक्ष के नेता के बयान को नहीं लिया जाना चाहिए." - मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

तेजस्वी को मिथिलेश तिवारी का जवाब: वहीं तेजस्वी यादव के सवाल पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा, सरकार के समक्ष केवल एक ही दबाव है कि मामला छात्रों से जुड़ा है. हम छात्रों पर गोली चलाने वाली सरकार नहीं हैं.

''अगर छात्रों पर AK-47 से गोली चली है, तो क्राउड कंट्रोल के लिए जो आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, पुलिस मैनुअल का जो SOP है, उसका उल्लंघन हुआ है. तो ये किसने किया? AK-47 किसके कहने से छात्रों पर चलाई गई? इसकी जवाबदेही कौन लेगा?." - संजय यादव, राज्यसभा सांसद, आरजेडी

सिवान गोलीकांड पर घमासान: सिवान गोलीकांड पर बिहार से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा है. तेजस्वी यादव के बाद आरजेडी सांसद संजय यादव ने एके 47 विवाद पर बिहार सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि, देश के लोकतांत्रिक इतिहास में छात्रों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के दौरान एके 47 से कभी गोली नहीं चली. लेकिन बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने हुए 100 दिन हुए हैं और इन्होंने कलंक बिहार के माथे पर लगा दिया है कि छात्रों पर AK-47 से गोली चली.

पटना: बिहार में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर आरजेडी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिवान में छात्रों के प्रदर्शन में AK-47 से गोली चलाए जाने की न्यायिक जांच की मांग की है. उन्होंने सवाल पूछा है कि, आखिर छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश किसने दिया था.

छात्रों ने क्या बताया?: 25 जुलाई को सिवान के जेपी चौक पर प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों को गोली लगी. उन में से जब दो छात्र रिक्शा से अस्पताल जा रहे थे. तब वहां पर मौजूद स्थानीय प्रत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि कैसे गोली गली तो उनमें से एक ने अपना नाम आकाश और दूसरे ने आरिफ कुरैशी बताया. दोनों युवकों ने कहा कि उन्हें जेपी चौक पर गोली लगी. इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें जल्दी अस्पताल ले जाने के लिए कहा.

SP ने क्या बताया?: सिवान एसपी पूरण कुमार झा के मुताबिक, वीडियो सामने आने के बाद सिवान पुलिस के सिपाही अभिषेक कुमार पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि, घटना में तीन लोगों को गोली लगी थी. सभी की स्थिति सामान्य है.

"हवा में 4 राउंड फायर करने वाले सिपाही अभिषेक कुमार निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है. जिन तीन छात्रों को गोली लगी सभी की हालत खतरे से बाहर है.'' - पूरण कुमार झा, सिवान एसपी

पूर्णिया एसपी और पूर्णिया जिलाधिकारी (ETV Bharat)

पुलिसकर्मी किसी दूसरी ड्यूटी पर था- DM: सिवान के जिलाधिकारी ने कहा कि, वह (सिपाही) एसपी की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात था. उसके पास ऐसा कोई आदेश नहीं था, उन्हें (पुलिसकर्मी) हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी.

''सिपाही को इस तरह का शस्त्र आम लोगों के बीच नहीं ले जाना चाहिए था. AK-47 लेकर जा रहा पुलिसकर्मी किसी दूसरी ड्यूटी पर था, लेकिन रास्ते में भीड़ में वो फंस गया था.'' - विवेक रंजन मैत्रेय, जिलाधिकारी, सिवान

बिहार में प्रदर्शनकारियों पर कोई एक्शन नहीं: इस बीच, बिहार सरकार ने नीट यूजी परीक्षा से जुड़े विरोध-प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई का आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से पहले दर्ज मामलों में गिरफ्तार सभी व्यक्तियों को तत्काल रिहा किया जाएगा.

सारे बच्चे बेकसूर- जेल में बंद छात्रा के परिजन: बेऊर जेल में बंद एक छात्रा की बहन ने कहा, "ये बहुत अच्छा फरमान है, लेकिन काफी देर से जारी किया गया है. अब हम यही चाहते हैं कि जब देर हो ही गई है, तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए. सारे जो बच्चे हैं, वो सब के सब बेकसूर हैं."

हमारे दबाव में रिहाई- बोले तेजस्वी: वहीं सम्राट सरकार के सभी प्रदर्शनकारी छात्रों की रिहाई के आदेश पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "यह सरकार की जिम्मेदारी है. जब भारत सरकार ने प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है, समझौता कर लिया कि (छात्रों पर दर्ज) सारे केस वापस लिए जाएंगे, तो बिहार सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए. कल हमारे दबाव में उन्होंने चिट्ठी जारी की है और इस चिट्ठी का तत्काल प्रभाव से पालन होना चाहिए."

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