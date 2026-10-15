राघोपुर नाव हादसा : तेजस्वी यादव ने की न्यायिक जांच की मांग, पीड़ित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने की उठाई मांग
राघोपुर नाव हादसे में 13 बच्चों की मौत के बाद तेजस्वी ने न्यायिक जांच, दोषियों पर कार्रवाई और अतिरिक्त सहायता देने की मांग की. रिपोर्ट-अमरेश
Published : October 15, 2026 at 7:24 AM IST
वैशाली: बिहार के हाजीपुर के राघोपुर में हुए दर्दनाक नाव हादसे में 13 बच्चों की मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. हादसे के करीब 24 घंटे बाद पहुंचे तेजस्वी यादव ने घटना को हृदयविदारक बताते हुए न्यायिक जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिवारों को अतिरिक्त सहायता देने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है.
पीड़ित परिवारों से मिले तेजस्वी
तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने और उन्हें हिम्मत देने का है. उन्होंने बताया कि हादसे की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को घटनास्थल पर भेजा था. अब वह स्वयं पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे हैं, ताकि उनका दुख साझा कर सकें.
अस्पताल की सुविधाओं और रेस्क्यू में देरी पर उठाए सवाल
पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों से बातचीत का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने अस्पताल में ऑक्सीजन, पर्याप्त डॉक्टरों और दवाओं की कमी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के मुताबिक, यदि अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होतीं, तो कुछ और बच्चों की जान बचाई जा सकती थी.
उन्होंने एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने और एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीमों के पहुंचने में कथित देरी पर भी सवाल उठाए. तेजस्वी यादव ने इन सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में कहां चूक हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है.
पीड़ित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन और अतिरिक्त मुआवजा देने की मांग
तेजस्वी यादव ने हादसे में बच्चों को खोने वाले परिवारों के लिए विशेष सहायता की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मिलने वाली चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि के अतिरिक्त भी पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए.
उन्होंने दावा किया कि कुछ परिवारों ने एक साथ कई बच्चों को खोया है. उनके मुताबिक, एक परिवार के सात और दूसरे परिवार के छह बच्चों की मौत हुई है. तेजस्वी यादव ने ऐसे परिवारों को कम से कम तीन डिसमिल जमीन देने की मांग करते हुए कहा कि केवल आर्थिक मुआवजे से इन परिवारों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता.
रिंग बांध निर्माण का मुद्दा उठाया
तेजस्वी यादव ने राघोपुर में कटाव की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए रिंग बांध के निर्माण की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में रिंग बांध परियोजना की प्रक्रिया शुरू कराई गई थी और जमीन की नापी भी हुई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद काम बंद हो गया.
उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय विजय सिन्हा ने परियोजना का काम रुकवा दिया था. तेजस्वी यादव ने कहा कि राघोपुर में कटाव की समस्या से निपटने के लिए रिंग बांध का निर्माण जरूरी है और सरकार को इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए.
प्रशासनिक कार्रवाई को बताया खानापूर्ति
तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन जनता की बुनियादी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए पर्याप्त काम नहीं हो रहा है.
उन्होंने कहा कि इस हादसे की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और मामले की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए. तेजस्वी यादव के मुताबिक, फिलहाल स्थानीय थानेदार और अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने जैसी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है. उन्होंने मांग की कि निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके.
पीड़ित परिवारों को लालू प्रसाद यादव से मिलवाने की योजना
तेजस्वी यादव ने बताया कि उनके पिता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने उनसे पीड़ित परिवारों से मुलाकात कराने को कहा है.
तेजस्वी यादव के मुताबिक, अगले दिन दोपहर तीन बजे पीड़ित परिवारों के सदस्यों को लालू प्रसाद यादव से मिलवाने की योजना है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवारों की मांगों को विधानसभा में मजबूती से उठाया जाएगा और सरकार के सामने उनके लिए न्याय तथा उचित सहायता की मांग रखी जाएगी.
हादसे के बाद प्रशासनिक जवाबदेही पर उठे सवाल
राघोपुर नाव हादसे के बाद राहत और मुआवजे के साथ-साथ प्रशासनिक जवाबदेही, बचाव कार्य में कथित लापरवाही और कटाव की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर सवाल उठ रहे हैं. पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निष्पक्ष जांच तथा प्रभावी कदम उठाना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है.
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