ETV Bharat / state

राघोपुर नाव हादसा : तेजस्वी यादव ने की न्यायिक जांच की मांग, पीड़ित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने की उठाई मांग

नाव हादसे में मृतकों के परिवार से बात करते तेजस्वी ( ETV Bharat )

पीड़ित परिवारों से मिले तेजस्वी