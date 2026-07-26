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'कल तक रिहाई नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन', भाई तेजप्रताप की गिरफ्तारी पर भड़के तेजस्वी यादव

तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर बड़ा हमला बोला. 24 घंटे में रिहा करने का अल्टीमेटम दिया है. पढ़ें..

Tejashwi Yadav
तेजप्रताप यादव के समर्थन में आए तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 26, 2026 at 3:11 PM IST

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पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेजेडी अध्यक्ष तेजप्रताप यादव समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का विरोध किया है. उन्होंने सम्राट सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार तमाम लोगों को रिहा नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे.

भाई के समर्थन में आए तेजस्वी यादव: आरजेडी नेता ने कहा कि छात्र अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे. विपक्ष के नेता उनके समर्थन में आए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया. रात को पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार किया है, गंभीर धाराएं लगाई गईं है. लिहाजा हम इस सरकार से कहना चाहेंगे कि कल तक उनको रिहा किया जाए, नहीं तो हमलोग उग्र आंदोलन करेंगे.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव ने कहा कि जब दिल्ली में केंद्र सरकार ने कह दिया कि आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी लोगों को छोड़ दिया जाएगा और कोई मुकदमा नहीं होगा, तब फिर बिहार में ये कार्रवाई क्यों? उन्होंने कहा कि बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सैंकड़ों छात्रों, विपक्षी विधायकों और नेताओं को तत्काल रिहा करें. छात्रों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करें.

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)

"हमारे बड़े भाई तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया. धाराएं लगाई गई हैं. सरकार को चेतावनी देते हैं कि जितने भी छात्र और प्रदर्शनकारियों को जेल में डाला गया है, उनको अगर 24 घंटे में रिहा नहीं किया तो हमलोग बड़ा आंदोलन करेंगे."- तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल

सीएम पर तीखा हमला: इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा, 'एक सड़कछाप अपराधी प्रवृति वाले व्यक्ति को लोकतंत्र की जननी बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया गया है. जिसके नाम, काम और पहचान पर जनता ने कभी वोट नहीं दिया था और ना देगी.'

तेजस्वी ने कहा कि लाठी और तंत्र के बल पर आप बिहारियों की आवाज नहीं दबा सकते. अगर यथाशीघ्र छात्र आंदोलनकारियों का रिहा नहीं किया गया तो छात्र फिर आंदोलन पर उतारू होंगे. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये सरकार गिरेगी नहीं, तब तक ये मामला रुकने वाला नहीं है.

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