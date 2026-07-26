ETV Bharat / state

'कल तक रिहाई नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन', भाई तेजप्रताप की गिरफ्तारी पर भड़के तेजस्वी यादव

तेजप्रताप यादव के समर्थन में आए तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )