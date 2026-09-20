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हर किसान को 15000 रुपये और राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, सरकार से तेजस्वी यादव की बड़ी मांग

तेजस्वी यादव ने मांग की है कि बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें. वहीं सूखा प्रभावित किसानों को 15000 रुपये दिए जाए. रिपोर्ट- रंजीत कुमार

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2026 at 4:59 PM IST

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पटना: बिहार इन दोनों प्राकृतिक आपदा की चपेट में है. राज्य एक ही साथ बाढ़ और सूखा दोनों झेल रहा है. आपदा की स्थिति में केंद्र से बिहार को अब तक किसी तरह की सहायता नहीं मिली है. इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि एक ओर बाढ़ और सूखे से प्रभावित लोग पैसे-पैसे के लिए मोहताज हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर करोड़ों रुपये बहा दिए जा रहे हैं.

बिहार को मदद की जरूरत
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 3 लाख से ज्यादा स्कूली छात्र प्रभावित हैं, 1400 स्कूल बंद हैं. वहीं जो किसान सूखे से प्रभावित हैं, उन्हें 15000 की मदद दी जाए. इसके साथ-साथ बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए.

डबल इंजन ठीक से काम नहीं कर रही
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से जूझ रहा है. बिहार में आपदा जैसे हालात हैं. दावा ये किया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है लेकिन दोनों इंजन खराब है. आपदा की स्थिति में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मन पर सैकड़ों करोड़ रुपये दीया और बाती जलकर बर्बाद कर दिए गए. आरजेडी नेता ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाके में काफी कम संख्या में कम्युनिटी किचन शुरू किए गए लेकिन उन्हें भी दो-चार दिनों के बाद बंद कर दिए गए.

"गुजरात में नाला में भी पानी आता है तो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता है लेकिन पूरा बिहार बाढ़ और सूखे की चपेट में है. अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. मेरे चिट्ठी लिखने के बाद केंद्र के एक मंत्री में फोटो शूट कराया और वापस जन्मदिन मनाने चले गए."- तेजस्वी यादव, नेता, आरजेडी

Tejashwi Yadav
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बिहार के हैं लेकिन क्या वह इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपने पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह का बिहार दौरा सुनिश्चित कराएं. केंद्र सरकार को ये बताएं कि बिहार को कितनी मदद की जरूरत है?

आपदा के लिए बजट का 4%
तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम सरकार में थे, तब आपदा विभाग हमारे पास था. हम लोगों ने उस समय तय किया था कि बजट का 4% आपदा पर खर्च होगा. सरकार को बताना चाहिए कि पैसा कहां गया? आकस्मिक निधि के फंड से नॉर्मल स्कीम चलाये जा रहे हैं.

पीएम केयर फंड से बिहार को कितना मिला?
तेजस्वी यादव ने कहा कि हर बिहारी पर 27000 रुपये कर्ज है. आपदा से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के जन्मदिन की मौके पर 100 करोड़ रुपये सरकारी खजाने के लुटा दिए जा रहे हैं. आपदा के पैसे स्कीम चलाने में खर्च किए जा रहे हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान पीएम केयर फंड बनाया गया था. पीएम केयर फंड से बिहार को कितना पैसा, मिला यह भी बताना चाहिए.

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार के दौरे पर आए थे. बाढ़ प्रभावित इलाके में तो वह गए लेकिन क्या सूखा प्रभावित इलाके में भी गए? इस बार 35% से भी कम बारिश हुई है और किसानों को भारी नुकसान हुआ है.

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