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CM नीतीश के बाद अब निशांत आए तेजस्वी यादव के निशाने पर, आंकड़े गिनाकर दिया तगड़ा जवाब

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना: जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं, लगातार बिहार के अलग-अलग जगहों पर जा रहे हैं. इस दौरान वह अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ-साथ लालू-राबड़ी के शासनकाल की याद भी दिला रहे हैं. वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि निशांत को डेटा के आधार पर बात करना चाहिए, सच्चाई समझ में आ जाएगी. निशांत पर तेजस्वी का पलटवार: आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने निशांत के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिता (नीतीश कुमार) को सत्ता मिलने से पहले बिहार में दंगा-फसाद होता था लेकिन आज बिहार में कानून का राज है. आरजेडी नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अपराध के मामलों में यूपी के बाद बिहार दूसरे नंबर पर आता है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (ETV Bharat)