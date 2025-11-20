ETV Bharat / state

'अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करें..' तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार को दी बधाई

तेजस्वी यादव ने नई सरकार को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को शुभकामना दी.

TEJASHWI YADAV
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 20, 2025 at 3:21 PM IST

3 Min Read
पटना: आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन हो गया. पटना के गांधी मैदान में सीएम और तमाम अन्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. इस बीच आरजेडी विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने नई सरकार को बधाई और शुभकामनाएं दी. साथ ही चुनावी वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील भी की.

तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बधाई दी: राघोपुर से तीसरी बार विधायक बने तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाकी मंत्रियों को बधाई दीय उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई. मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाए.'

तेजस्वी ने दिलायी वादों की याद: इस दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को उनके चुनावी वादों की भी याद दिलाई. उन्होंने लिखा, 'आशा है नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी.'

नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है. अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं. ऐसे में अभी भी 9 मंत्री पद और खाली हैं. आज बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, एलजेपीआर के 2 और हम और आरएलएम के 1-1 मंत्री बनाए गए हैं.

दो डिप्टी सीएम बने: बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप-मुख्यमंत्री बनाया गया है. दोनों पिछली बार भी इस पद पर थे. सम्राट इस बार मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट से विधायक बने हैं, जबकि विजय सिन्हा एक बार फिर लखीसराय से जीते हैं.

आरजेडी की करारी हार: इस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को करारी हार का सामना करना पड़ा है. मात्र 25 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. 2020 में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ा दव बना था. इस बार तीसरे नंबर पर चला गया है. मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष का पद पाने लायक विधायक जीतकर आए हैं. तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है, वे ही नेता प्रतिपक्ष बनाए जाएंगे.

तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बधाई दी
NITISH KUMAR
BIHAR CM
नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण
TEJASHWI YADAV

