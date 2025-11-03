तेजस्वी का एनडीए सीएम फेस को लेकर दावा, कहा बीजेपी इस बार नीतीश जी को नहीं बनाएगी मुख्यमंत्री

ETV Bharat / state

बिहार में एनडीए सीएम फेस को लेकर तेजस्वी ने फिर कसा तंज
बिहार में एनडीए सीएम फेस को लेकर तेजस्वी ने फिर कसा तंज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 12:25 PM IST

पटना: बिहार विधान सभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में बस दो दिन और बचे हैं. चुनाव की तारीख नजदीक आते-आते राजनीतिक दलों के जुबान की धार और तेज होती जा रही है जहां एनडीए राजद और कांग्रेस पर हमलावर है वहीं राजद का प्रहार बीजेपी पर है. इसी कड़ी में एक बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है.तेजस्वी ने कहा कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को कतई सीएम नहीं बनाएगी.

पीएम के रोड शो में नीतीश के शामिल नहीं होने पर तेजस्वी बोले : बता दें कि पत्रकारों द्वारा तेजस्वी यादव से पूछे गए इस सवाल पर कि बीते रविवार को पटना में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार को शामिल नहीं किए जाने पर आप की क्या प्रतिक्रिया है. इस सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि इसमें कोई चौंकाने वाली बात थोड़े ही है. बीजेपी के लोग इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे ही नहीं. यह एकदम स्पष्ट है.इस बार फ्रंट फुट पर बीजेपी के बड़े नेता है.

बीजेपी इस बार नीतीश जी को नहीं बनाएगी मुख्यमंत्री-तेजस्वी (ETV Bharat)

बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश जी को तो नहीं बनाने वाले है सीएम: तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार में एनडीए को देख कर यह साफ हो गया है कि ये लोग मुख्यमंत्री नीतीश जी को तो नहीं बनाने वाले है. आप समझिए इस बात को, मेनिफेस्टो जारी किया गया उस दौरान भी मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं दिया जाता, नीतीश जी जिस चुनावी सभा में जा रहे हैं बीजेपी के लोग नीतीश जी को सार्वजनिक रूप से बोलते नहीं देते है. इसका मतलब तो साफ है कि आगे बीजेपी की रणनीति क्या है.नीतीश जी कहां है और जो लोग पीएम के साथ है वो कौन है ये भी जनता देख रही है.

पीएम के आरजेडी सीएम पर दिए बयान पर बोले तेजस्वी: जब पत्रकारों ने तेजस्वी से ये पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मोकामा की जनसभा में ये बात कही कि आरजेडी ने कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा रखकर तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित करवाया है. इसपर तेजस्वी ने कहा कि जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है.हो सकता है नरेंद्र मोदी ने और लोगों को गठबंधन में जोड़ने के लिए कट्टा का इस्तेमाल किया होगा, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता.

प्रधानमंत्री ने मोकामा में आरजेडी सीएम पर कही थी ये बात: बता दें कि पीएम मोदी ने ने रविवार को आरा-नवादा की जनसभा के दौरान कहा था,आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं. आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम पद छीन लिया. कांग्रेस चाहकर भी राजद के नेता को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन दबाव में झुकना पड़ा. आरजेडी-कांग्रेस में इतनी घृणा है कि चुनाव के बाद सिर-फोड़ाई शुरू हो जाएगी.

पीएम बिहार के मुद्दों को लेकर नहीं करते बात: तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर कहा कि मैेंने ऐसा पीएम नहीं देखा जो कुछ भी बोलता हो. उनके पास मुद्दा नहीं है और वो 20 साल पुरानी बातों पर निशाना साध रहे हैं. बिहार की जनता के लिए उनका क्या विजन है ये नहीं बताते वो लोगों को 20 साल पुरानी बातों को याद दिलाकर मुद्दे से गुमराह करते हैं.

पहले चरण को लेकर भारत-नेपाल सीमा सील : इधर, चुनाव के पहले चरण को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. 3 से 7 नवंबर तक सीमा पूरी तरह सील रहेगी. इस दौरान दोनों देशों के बीच आवाजाही पर पूरी तरह बैन रहेगी.

